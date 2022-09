El funeral de Estado de la reina Isabel ha dejado imágenes para el recuerdo. Meghan Markle llorando, la estampa familiar de Letizia, Felipe, don Juan Carlos y Sofía y un féretro que ya ha sido enterrado en la bóveda real de la capilla de San Jorge. Fue precisamente horas después de esta cita histórica cuando algunos miembros de la Familia Real se confesaron y escribieron cartas públicas. Hablamos de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, quienes a través de su cuenta de Twitter enviaron a la soberana un mensaje con el que le recuerdan lo importante que era para ello. «Adiós a una reina, una madre, una abuela y una bisabuela», han escrito en su cuenta oficial, donde además han compartido una foto en la que aparecen varios guardias reales portando el ataúd. De este modo, confirman que para ellos Isabel dio la talla en cada una de sus vertientes, todo un piropo viniendo de alguien tan importante para ella.

Goodbye to a Queen, a mother, a grandmother and a great grandmother. pic.twitter.com/hKEI9RcAOp

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 19, 2022