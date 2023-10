¡La Familia Real británica está de celebración! James Middleton, hermano de Kate Middleton, y su mujer, Alizée Thevenet, han dado la bienvenida a su primer hijo en común. Ha sido el cuñado del Príncipe Guillermo quien ha compartido ahora las primeras imágenes del recién nacido, así como su curioso nombre (con toque español).

James Middleton y su mujer, Alizée Thevenet, dieron la bienvenida a su primer hijo en común a principios del mes de octubre. Sin embargo, no ha sido hasta esta semana cuando la prensa británica los descubría dando un paseo con el pequeño por el barrio de Notting Hill, en Londres. Horas después, el hermano de la Princesa de Gales compartía un poderoso mensaje para presentar a su primogénito. El pequeño Íñigo, que ha sido el nombre que han elegido los padres, aparece sosteniendo un colgante en el que aparece la imagen de Ella, la perrita del cuñado del Príncipe Guillermo que falleció a principios de año. En otras imágenes que se han compartido podemos ver a los demás canes observando con detenimiento el carrito con el recién nacido dentro, así como en el pecho de su padre, a quien se le cae la baba.

"Él ha estado en nuestras vidas tan solo unas semanas, pero han sido las más especiales de mi vida conociendo a nuestro hermoso bebé. No importa lo preparado que pensaba que estaba... No estaba preparado para la emoción abrumadora de conocer a Íñigo por primera vez y el amor por mi querida Alizée cuando nos convertimos en tres", comienza a escribir James Middleton.

Después, el hermano de Kate Middleton asegura que tanto él como su mujer se están acostumbrado a su nueva vida como padres. "Le he contado todo sobre Ella y que si no fuera por ella él no estaría aquí hoy y que la extrañamos mucho. Los perros han sido fantásticos dando la bienvenida a su hermano pequeño en la manada (aunque Inka necesita saber que los osos de peluche no son todo para ella...)", prosigue. Por último, James Middleton solo tiene palabras de agradecimiento para el hospital Basingstoke y todo el personal que les atendió en este momento tan importante para sus vidas.

El séptimo nieto para los padres de Kate Middleton

La llegada del pequeño Íñigo ha colmado de felicidad a toda la familia. Se trata del séptimo nieto para los padres de Kate Middleton, Carole y Michael Middleton. El recién nacido llega en un momento muy convulso para los empresarios puesto que en las últimas semanas se han visto en el punto de mira a raíz de la aparición de unos carteles llenos de odios en su pueblo natal. Esto se ha debido a la quiebra de su negocio y las deudas económicas que acumulan.