Felipe de Edimburgo: primero pide perdón y ahora da las gracias

5 La carta de disculpa

Y en ella decía, según recogieron varios diarios británicos: “Quisiera que supiera cuánto lamento lo ocurrido en el accidente. He pasado por ese cruce de caminos muchas veces y conozco muy bien la cantidad de tráfico que circula por esa carretera. Era un día soleado, sobre las tres de la tarde, y el sol estaba muy bajo. En condiciones normales no habría tenido dificultad en ver el tráfico de frente, pero solo puedo imaginar que no pude hacerlo y estoy muy afectado por las consecuencias. Tras el accidente me quedé en shock. Lamento profundamente sus heridas y espero una rápida recuperación después de esta estresante experiencia”. La carta, escrita a ordenador, va firmada a mano por el duque.