Eugenia de York, madre de su segundo hijo junto a Jack Brooksbank

¡Eugenia de York y Jack Brooksbank se convierten en padres de nuevo! La hija de Sara Ferguson, ex exposa del príncipe Andrés, dan la bienvenida a su segundo hijo, Ernest George Ronnie Brooksbank. La pareja comparte la emoción de haber dado la bienvenida al recién nacido el pasado 30 de mayo a las 8:49 horas. Ambos se encuentran en perfecto estado de salud y ya están en casa junto al resto de la familia adaptándose a la que será su nueva rutina como parte de la familia real británica.

El nombre escogido para este nuevo miembro de la realeza está muy estudiado. "Lleva el nombre de su tatarabuelo George, su abuelo George y mi abuelo Ronald", explica junto a las primeras imágenes del pequeño. Su hermano Augie, el primer hijo de la pareja,es uno de los que están más contentos con la llegada del pequeño Ernest, que pesó 3,2 kg: "Ya le encanta ser un hermano mayor".

Este se convierte en el tercer nieto del príncipe Andrés y Sarah Ferguson por detrás de su hermano mayor y de Sienna Elizabeth, hija de Beatriz de York, su otra hija. Carlos III tendrá que hacer otro cambio en su recién estrenado reinado tras su Coronación. Con la llegada del pequeño de Eugenia de York tiene que añadirle y darle su lugar correspondiente en la familia real británica. Eugenia de York vive junto a su marido e hijos entre Portugal e Inglaterra, por lo que la reunión de la familia al completo seguro tiene que esperar. Se mudó junto a Jack Brooksbank allí a principios del año pasado, como así confirmaron, por su trabajo junto a un gran magnate inmobiliario.

El príncipe Andrés, a un paso de tener su propia biografía como Harry

Será cuestión de tiempo conocer más sobre la vida de los Duques de York. Cada vez más son las informaciones que apuntan a que el príncipe Andrés, abuelo del recién nacido, publicará su propia biografía. Al menos la intención existe desde hace meses y en ella el Duque hablaría de su vida en palacio, lo que podría involucrar a su familia al completo. Seguiría la estela de Harry de Inglaterra con 'Spare', su libro que tantas brechas abrió relatando episodios que vivió en Buckingham Palace donde su mujer no era bien recibida. "El pasado del príncipe Andrés es mucho más profundo que el que tiene Harry. Andrés necesita encontrar la forma de hacer dinero y mantenerse por si mismo", confesaron fuentes cercanas a los medios británicos. Daphne Barak estaría ya en negociaciones con él para hacer realidad este proyecto.

El príncipe Andrés no es uno de los rostros más queridos de la realeza británica y menos después de todas las polémicas que protagoniza por la amistad que mantuvo con Harvey Weinstein y por recibir una denuncia de supuestos abusos sexuales. En un momento tan importante para la institución como la Coronación de su hermano fue uno de los rostros que recibió abucheos. En el camino hacia la Abadía de Westminster, donde se celebró la ceremonia oficial del evento, yendo en coche tuvo que escuchar así el parecer del pueblo británico a su presencia.

Los gestos contra su persona no terminaron ahí. No fue uno de los protagonistas de ese momento, ni mucho menos porque, nada más llegar fue relegado a la tercera fila de asientos. Cerca de él estaban otros rostros de la familia real británica que ya no tienen tanto protagonismo. Entre ellos, el príncipe Harry, que acudió solo quedándose Meghan Markle en Estados Unidos.