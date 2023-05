El 7 de junio de 2022, un tuitero llamado Logan Smith predijo la fecha de la muerte de la reina Isabel II. El acierto le llevó a convertirse en viral, puesto que la reina de Inglaterra terminó muriendo el día que él mismo predijo: "La reina muere el 8 de septiembre de 2022", se atrevió a escribir en su perfil de Twitter oficial. Fue el 8 de septiembre a las 18:30 horas cuando la reina Isabel II falleció a los 96 años.

Pero no solo se ha atrevido a hacer una predicción sobre la reina Isabel II, también lo ha hecho con el rey Carlos III, que fue coronado el pasado 6 de mayo en la Abadía de Westminster en Londres. "El rey morirá el 28 de marzo de 2026", se atreve a aventurar.

Este es el mensaje que ha escrito en Twitter

La red social no ha dudado en suspender la cuenta de este tuitero después de haber dado esta predicción tan desagrable para el rey Carlos III. Sin embargo, el mensaje que ha escrito con la supuestao fecha de su muerte ha corrido como la pólvora y se ha hecho viral. Y es que los seguidores de Twitter no podían esconder su sorpresa y han hecho pantallazos del mensaje antes de que fuera borrado.

Han sido muchos los seguidores de esta plataforma los que han querido apoyar la predicción de Carlos III. De hecho, se aventuran a decir que creen que este va a tener un reinado corto: "También siento que el rey Carlos tendrá un reinado corto. Digo de cinco a 10 años", ha comentado un tuitero. Otros, en cambio, no quieren que se hagan este tipo de comentarios por respeto a la reina Isabel II, a la que todavía muchos lloran su muerte.

Acaba de ser coronado junto a Camilla, reina consorte

No sabemos si esta predicción habrá llegado ya a los oídos de Carlos III, que este martes reaparecía en un acto público, apenas tres días después de haber sido coronado en la Abadía de Westminster en Londres frente a más de 2.000 invitados. Ha retomado su agenda y ha acudido al lugar en el que se construirá un nuevo laboratorio de alta tecnología en Cambridge, donde sin esperarlo ha tenido que 'socorrer' a una de sus trabajadoras.

Ha tenido un gesto de lo más amable con la directora emérita del Instituto de Cambridge, Dame Pollu, que veía atrapado su zapato en el césped, instante en el que el hijo de Isabel II corría en su ayuda. "Ha sido muy amable. Mi zapato se atascó en el suelo y él me ha ayudado", decía ella a la prensa.

Una cita en la que incluso Carlos se ha atrevido a coger una pala para intentar excavar en el punto justo en el que estará este edificio especializado en el área aeroespacial y energía. Este detalle era parte del guion, a diferencia del bonito gesto que ha tenido con Dame, que sin esperarlo veía atrapado su zapato en el césped. "Haré un poco de jardinería", decía entre carcajadas, un talante que nada tiene que ver al que ha mostrado en los últimos meses. De hecho, este mismo sábado, antes de que diera comienzo la ceremonia se le pudo ver enfadado con su hijo Guillermo, pues los tiempos no cuadraron con lo que él tenía estipulado en su cabeza.

Una reaparición de lo más sorprendente

"No puedo decirles la alegría que siento al estar aquí, en mi tercera visita. Ya os estaréis hartando de mí", decía Carlos III ante los presentes. Una visita que no se ha extendido demasiado en el tiempo y tras la que se ha dirigió a Sandringham, su finca de Norfolk, donde está con Camilla y donde ambos recargarán pilas tras un intenso fin de semana. "Ya no será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que tanto me importan, pero sé que este importante trabajo continuará en las manos confiables de otros", ha asegurado. El Rey debe adaptar su nuevo rol y ajustarse a sus nuevas obligaciones, pero eso no quita que deje de lado todo en lo que ha creído.