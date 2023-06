Carlos III renuncia a su casa de campo de Gales para reducir los gastos de la corona

Desde que se convirtió en Rey de Inglaterra inmediatamente después de la muerte de su madre, la Reina Isabel II, Carlos III ha tratado de demostrar que su reinado iba a ser diferente e iba a destacar por su clara adaptación por los tiempos que corren. Lo vimos en su pomposa Coronación, donde le dio su lugar a los nietos de la Reina Camilla, para demostrar que su familia estaba lejos de lo tradicional. Ahora, el monarca ha dado un importante paso y ha decidido prescindir de una de sus fincas en Gales para reducir los gastos de la monarquía británica.

Carlos III ha renunciado a su casa de campo en Gales, valorada en 1,2 millones de libras, para reducir su cartera de propiedades y así reducir los costes de la corona. Fue él mismo quien compró Llwynywermod a través del ducado de Cornualles. Este decisión se debe a la poca probabilidad de que se hospede en ella ahora que es monarca. En su juventud, fue la propiedad en la que más tiempo pasaba. Fue una de las viviendas en las que se alojaba cuando visitaba la nación. Sin embargo, con su llegada al trono, el marido de Camilla cedió la propiedad a su primogénito, el Príncipe Guillermo. Lo cierto es que en las últimas semanas se está trabajando en el futuro de todas las casas que son propiedad del soberano. Entre ellas se incluyen las casas de Birkhall, Highgrove, Clarence House, Balmoral y Sandringham.

Tal y como ha publicado el diario británico 'The Telegraph', para contribuir a los costes del mantenimiento de todas estas propiedades se pretende que puedan estar más tiempo abiertas al público. Desde que el Ducado de Cornualles fue entregado al Príncipe Guillermo, el Rey Carlos III ha pagado el alquiler de Llwynywermod. Según se ha hecho público, otras propiedades de la vivienda están disponibles como alquileres vacacionales cuando él no está en ella. De la misma forma, desde el gabinete de comunicación del Príncipe de Gales se ha confirmado que no tienen intención de comprar su propia casa en Gales y que prefieren alojarse en hoteles para ayudar a la economía local. En esta casa campestre destacan los seis arces que formaron parte de la boda de Guillermo y Kate Middleton en 2011. Carlos III tuvo la idea, con la aprobación de los ahora Príncipes de Gales, de recolocarlos en suelo galés en la parte delantera de la casa, a lo largo de una rústica valla de madera.

Los ingresos anuales del ducado de Cornualles

El ducado de Cornualles tiene unos ingresos anuales de 21 millones de libras y se incluye una superficie de 52.449 hectáreas donde hay castillos, tierras y granjas. Un montante al que hay que deducir sus correspondientes impuestos sobre la renta que antes adoptaba Carlos III. Pero este ahora se encarga de la gestión del ducado de Lancaster, que desde hace siglos asegura el patrimonio privado de la familia real británica.