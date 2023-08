26 años sin Diana de Gales: los 3 misterios no resueltos sobre su muerte

Diana de Gales fue una de las figuras más queridas -y perseguidas- del panorama social de los 90. Fue única e irrepetible. Su legado de estilo y carisma se mantiene inmutable a pesar del paso del tiempo. Quizá, por eso, 26 años después de su fallecimiento, se sigue marcando en el calendario aquella fatídica noche del 31 de agosto de 1997. El mundo entero se despertaba a la mañana siguiente con la muerte de 'La princesa del Pueblo' tras protagonizar un accidente de coche en el túnel del puente del Alma, en París. Son muchos los misterios que, todavía, hoy, siguen alimentando la leyenda de Ladi Di y tantas otras teorías conspiranoicas sobre lo que realmente sucedió.

Diana de Gales, un mito ensanchado a través de las teorías que rodean su muerte

Los interrogantes son varios y, la mayoría, alimentados por Mohamed Abdel Moneim Fayed, padre de Dodi Al Fayed, novio de Diana, quien también falleció en el accidente. Según el magnate egipcio, no fue un accidente lo que acabó con la vida de su hijo y Ladi Di, cuando esta tenía apenas 36 años, sino un asesinato. Todo habría estado orquestado por el príncipe Felipe. Con ayuda del servicio secreto británico, el MI6, el marido de la Reina Isabel II habría planeado el fatal desenlace por un motivo que, en realidad, es uno de los primeros misterios que, a día de hoy, todavía sobrevuelan la muerte de Diana de Gales. ¿Estaba o no embarazada de Dodi?

Aunque el forense Robert Chapman descartó esta posibilidad tras hacerle la autopsia al cuerpo de la difunta princesa, fueron varias las voces acreditadas en ese momento que apuntaban en la otra dirección. Entre ellos, medios reconocidos del país y el propio hermano de Diana de Gales, Charles Spencer, que echó más leña al fuego. De haber sido o ser así (nunca lo sabremos), la teoría de la conspiración cobraría fuerza basado en la problemática que supondría para la tradicional monarquía británica que la madre del futuro rey de Inglaterra (el príncipe Guillermo) tuvieses un medio hermano árabe.

Misterios a los que se ha tratado de dar respuesta con más o menos acierto

El segundo gran misterio en el que se suele incidir tiene su origen, paradójicamente, en la autopsia. La pregunta de por qué se le practicó el procedimiento en Londres, una vez se expatrió el cuerpo, y no se hizo 'in situ' en suelo francés, donde falleció, sigue alimentando el imaginario colectivo de los conspiranoicos. Lógicamente, este hecho da alas a la teoría del asesinato a la que se agarró desde un primer momento el padre de Dodi. Según su versión, si no había ninguna intención por parte del MI6 ni de la casa real británica de acabar con la vida de la pareja, ¿por qué no fue un médico de Francia el encargado de hacerle las pruebas pertinentes, además, en un hospital del país?

Hubo otro elemento, el tercero, que alimentó, más si cabe, las especulaciones que los dos anteriores. La presencia de un Fiat Uno blanco en la escena del crimen. Según apuntaron varios testigos durante la investigación del suceso, se vieron varios destellos de luz de salida del túnel cuando el automóvil de Diana de Gales y su novio estaban a punto de entrar en él. Si bien es cierto que los análisis practicados al Mercedes donde iban revelaron que había restos blancos en la carrocería, la policía francesas nunca encontró el Fiat blanco. Según contó Al Fayed en una declaración policial de 2015, el coche pertenecía al servicio secreto británico, que lo habría usado para tratar de desviar al Mercedes y lograr, así, que se estrellase.

Lo único cierto 26 años después, es que, la marcha de Diana de Gales supuso un mazazo para el mundo entero, que la lloró ese 31 de agosto de 1997. La madre del príncipe Guillermo y el príncipe Harry dejó un legado que todavía hoy sigue latente en los británicos.

1 de 3 Un estilo único 2 de 3 Una boda de cuento de hadas que terminó en pesadilla 3 de 3 Reina de corazones