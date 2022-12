¡El documental de Harry y Meghan ya está en el aire! La plataforma Netflix hoy mismo ha dado luz verde a lo que llama el Volumen I de este trabajo, que incluye los tres primeros de los seis episodios de la serie. Después de que hace una semana se lanzaran un par de avances bastante explosivos, ahora por fin hemos podido ver el contenido de lo que los duques de Sussex llaman su «verdad» tras su complicada salida de la realeza y su tensa relación con la familia Windsor. Y esa ‘verdad’ promete volver a prender la llama entre ambas partes. Estas son las bombas informativas que nos deja esta primera entrega.

1- El príncipe Harry y Meghan Markle comienzan en el capítulo 1 abordando el famoso ‘Megxit’: su proceso de abandono de la primera línea oficial. Se hace hincapié en que este es un «testimonio de primera mano con material privado nunca visto antes». El material se terminó de grabar en agosto de 2022, un mes antes de la muerte de la reina Isabel. Cuentan que «los miembros de la Familia Real declinaron comentar el contenido de la serie». Se ve a Meghan llorando en su habitación, cuando todavía vivía en Canadá, sin maquillaje y con una toalla en la cabeza, después de que Harry abandonase Reino Unido rumbo a Canadá en primer lugar, luego California, tras hacer efectiva su salida.

2- Harry de Inglaterra sale grabándose a él mismo con su móvil en el aeropuerto de Heathrow, en marzo de 2020: «Es muy duro mirar atrás y ver qué ha ocurrido», reflexiona. Justifica la realización de esta docuserie porque «nadie conoce la verdad absoluta» y «hay un montón de desinformación».

3- El príncipe dice: «Mi trabajo es mantener a mi familia a salvo. Por la naturaleza de haber nacido en esta posición y todo lo que conlleva y con el nivel de odio que se ha derramado en los últimos tres años, en especial contra mi esposa y mi hijo, en general me preocupa la seguridad de mi familia«.

4- Pese a su intención de mantener fuera del foco a sus hijos, la pareja comparte abundante material personal de la familia, como el primer cumpleaños de su hijo mayor, Archie Harrison, ante una tarta con velas y la presencia de la abuela materna, Doria Ragland. También se ve al pequeño en la nieve por primera vez, correteando por la playa, yendo tras su perro en su residencia de Montecito (California) o disfrutando de una puesta de sol: «Ya está, muy bonito», se le escucha decir.

5- Meghan Markle revela a cámara el impacto que le supuso entrar en la realeza y su extrañeza ante lo que llaman el «walkabout», o paseo, que consiste en saludar al público congregado tras las vallas cuando los ‘royals’ acuden a un acto oficial. «Nunca había visto fotos o vídeos de un ‘paseo’. ¿Qué era eso?». Harry comenta que habló con ella «sobre mi propia experiencia», pero que no tenía ni idea «del estilo y cómo necesitaba vestirse una mujer». Meghan estaba nerviosa por la elección de su atuendo. Su estreno llegó en Nottingham y, oh sorpresa, allí se le rompió una cremallera y tuvo que utilizar un imperdible. «Todo el mundo estaba tan feliz y excitado… Creo que la gente lo percibió como un soplo de aire fresco», dice un orgulloso Harry.

6- El segundo episodio empieza en Nueva York, con los duques de Sussex agobiados por ser seguidos por un fotógrafo en moto y comentando con su conductor y guardaespaldas cómo evadirlo. Harry compara la situación con su propia madre, Diana de Gales: «Volví a los días de mi madre, al acoso físico, las cámaras en tu cara, la gente persiguiéndote… Una vez que los fotógrafos están fuera y se publica, llega el acoso en las redes sociales. Es duro ver a otra mujer que amo pasar por este voraz frenesí. Es básicamente el cazador contra la presa».

7- Meghan recuerda que Harry llegó tarde en su primera cita. «Había mucho tráfico», se excusa el príncipe. «Cuando saltó la noticia, ambos sentimos un alivio tremendo. Y la gente a la que no le había contado que salía con Harry me mandaba mensajes diciendo ‘¡Dios mío, es verdad!’. Empezaron a llamarme como locos. Todo el mundo estaba encantado. Después, todo cambió rápidamente», asegura la duquesa.

8- Por otro lado, el príncipe Harry relata que el primer encuentro de Meghan con la reina Isabel «fue un shock para el sistema» y que la cena con ella fue «como estar en la Edad Media». También que cuando conoció al príncipe Guillermo y Kate Middleton, Meghan Markle llevaba unos vaqueros e iba descalza.

9- La madre de Meghan, Doria Ragland, aparece por primera vez ante la cámara prestando su testimonio. Afirma que estos últimos cinco años han sido «un reto» para ella. También comenta haberse sentido «insegura» cuando trascendió la relación entre el príncipe y su hija. «No podía sacar a pasear a mis perros, no podía ir al trabajo, siempre había alguien allí… Fui acosada por los paparazzi…» Eso sí, en cuanto conoció al príncipe Harry supo que era «el único» para su hija: «Era un hombre alto y guapo, con muy buenas maneras. Fue muy agradable y se les veía felices juntos».

10- En el tercer capítulo, Harry y Meghan se centran en su historia de amor. Desde su primera cita a su pedida. Esta se celebró a finales de noviembre de 2017 y la definen como «un anuncio ensayado de compromiso, como un orquestado reality show». «Nunca se nos ha permitido contar nuestra historia hasta ahora», matiza él.

11- Meghan Markle explica la verdadera relación con su familia paterna (que tanto la ha criticado en los medios): «Mi medio hermana (Samantha Markle), a quien no había visto desde hacía una década, y fue solo durante un día y medio, de repente estaba en todas partes… No sé tu nombre ni tu cumpleaños y estás contándole a la gente que me criaste ¿y ahora me llamas ‘princesa molesta’?. No recuerdo haberla visto cuando era niña y la última vez sería a principio de mis 20 años… No había tenido ni una pelea con ella, no estábamos lo suficientemente cerca. ¡Quería una hermana!».

12- Sobre su primera Navidad en Sandringham junto a los Windsor, Meghan Markle revela esta anécdota: «Fue increíble. Estaba con una gran familia como siempre quise. Había un movimiento constante, energía y diversión. Y en la cena me senté junto al abuelo de Harry y pensé que era maravilloso, hablamos de esto y lo otro… Harry entonces me dijo que me había puesto en el lado de su oído malo y que no me había escuchado nada de lo que le había dicho. Y yo pensando que había ido realmente bien…».

El próximo 15 de diciembre saldrá al aire el Volumen II del documental, con los tres últimos capítulos de una historia muy real.