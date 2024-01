La Reina Letizia se va de viaje. Casi de forma literal. Hoy ha cogido un billete junto al Rey Felipe para darse una vuelta por el mundo. Nos referimos, por supuesto, a la inauguración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), una cita ineludible cada año en la que mostramos nuestro músculo en el sector. Como se trata de un evento de gran intensidad, en el que debe hacer un recorrido bastante largo por los distintos pabellones del recinto de Ifema de Madrid, la soberana procura escoger estilismos más bien prácticos, que le permitan moverse entre la multitud de autoridades, feriantes, público y medios. Suele ser un lío, para qué negarlo, y por eso Letizia ha aprendido en los últimos años que la comodidad es lo primero.

Así que en esta edición (con 152 países representados y Ecuador como invitado especial), la Reina Letizia no lo ha dudado. Se ha decantado por un look de viajera urbanita listo para facturar. Eso de que para presumir hay que sufrir se ha acabado. Pero eso no significa que renuncie al estilo. Un mono de crepe y punto de Teresa Helbig (de la línea Opium) le ha bastado para volar alto.

Un diseño en blanco y negro, muy original, que lució durante un viaje oficial a Croacia, en noviembre de 2022. La verdad es que es un mono muy interesante en tanto que funciona con trampantojo. Podría parecer un top con pantalón, pero no. La parte superior acapara la atención con su corte bicolor, jugando con el efecto óptico. El cuello redondo y el pecho con jaretas y guirindola (el detalle de los volantitos verticales) con tres botones negros, se junta con la otra mitad en negro liso, salvo por los puños de las mangas contrastados en blanco. La parte de abajo continúa con unos pantalones de tipo culotte, anchos y por encima del tobillo. Y en el talle se lo ha ceñido con un cinturón ancho. En su estreno lo hizo con uno fino.

Hablando de comodidad, no le podían faltar unos zapatitos de tacón sensato a los que tan aficionada se ha hecho en los últimos tiempos. Estos son los negros, de menos de 7 centímetros, realizados por Pinkchic guagua. Letizia tiene este mismo modelo en color burdeos.

El año pasado la Reina Letizia estrenó para esta cita un coqueto jersey negro con cuello bordado blanco de Sandro que nos encantó, combinado con pantalones negro. Este año repite la misma fórmula en blanco y negro, siempre elegante y sofisticada.

La Reina Letizia finaliza aquí sus actos oficiales de agenda por esta semana. Han sido dos apariciones en total, con lo que parece que se lo está tomando con calma, al menos de cara al público. Ya sabemos que también lleva a cabo mucha labor de oficina en su despacho de La Zarzuela y quizás a eso se debe esta bajada de ritmo.