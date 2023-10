La Reina Letizia se viste de primavera con un look de aires vintage en la Fiesta Nacional

La Reina Letizia siempre ha sido un referente de elegancia y estilo, cada una de sus elecciones de atuendo para asistir a la Fiesta Nacional del 12 de octubre son comentadas por cientos de prescriptoras de moda que analizan hasta el último detalle de sus looks. Durante este desfile militar, la atención de las amantes de la moda está enfocada en la elección de su vestuario durante este evento oficial que ocupa un espacio importante en la agenda de la soberana. Con su sofisticación innata y su habilidad para fusionar lo clásico con lo contemporáneo de una manera sutil, la Reina Letizia ha demostrado una vez más ser una verdadera embajadora de la moda española. Hoy, analizamos las prendas que formaron parte de su impecable look y te damos todos los detalles.

A lo largo de los años, hemos tenido el privilegio de observar la evolución de la Reina Letizia en todos sus looks para asistir al desfile de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre, y gran parte de sus apuestas durante esta celebración se han entrelazado con el talento del renombrado diseñador español, Felipe Varela. La colaboración entre la Reina y el diseñador madrileño fue, a lo largo de los años, una verdadera sinfonía de elegancia y sofisticación. Juntos formaban el tándem perfecto y sus estilismos se convertieron en todo un escaparate de tendencias, buen gusto y exquisitas prendas que ya forman parte de la tradición de la moda real.

Sin embargo, durante los dos últimos años, la Reina Letizia quiso ampliar horizontes y dio la oportunidad a otras firmas de moda española para diseñar sus look. En 2021, fue María Barragán quien la vistió con un precioso vestido celeteste con escote cruzado y falda drapeada. En 2022, la marca sevillana Vogana tomó las riendas del look y triunfó con un original vestido verde de lunares con cuellos subido, falda midi y aberturas en sus mangas abullonadas.

El look de la Reina Letizia durante la Fiesta Nacional 2023

La soberana salió del Rolls-Royce escoltado por la caballería con un estilismo de perfecto. El vestido camisero era un diseño de Juan Vidal en color azul cerúleo y estampado de motivos florales en color azul bebé. El diseño lucía un escote en pico enmarcado por pequeñas solapas fluidas y botonadura forrada en el mismo color que el vestido. Una vez más optó por una falda de corte midi con godets asimétricos con mucho vuelo y por las mangas abullonadas con frunces en los puños y goma elástica que también daban movimiento y fluidez a la prenda.

Para completar su look la Reina Letizia, se calzó con unos salones en color nude de tacón moderado. El diseño de sus zapatos era de punta angulosa y diseño destalonado que contrastaban con el tono vibrante de sus vestido. Este truco para alargar visualmente sus piernas, es algo a lo que recurre en infinidad de ocasiones en sus estilismos.

Juan Vidal, el diseñador del vestido de la Reina Letizia de la celebración del 12 de octubre

Esta firma tan moderna presentó sus primeras propuestas de moda en desfiles locales en 2009. No fue hasta 2013, cuando recibió el célebre premio 'Who's on Next', otorgado por Vogue junto a Inditex, cuando debutó sobre el catwalk de la madrileña Mercedes Benz Fashion Week, siendo galardonado en dos ocasiones consecutivas con el premios L'Oreal a la 'Mejor Colección'. Además, entre las celebrities internacionales que han vestido sus diseños se encuentran: Lady Gaga, Kendall Jenner y, por supuesto, la cantante Rosalía.

La elección del vestido azul de la firma Juan Vidal para la Fiesta Nacional por parte de la Reina Letizia encapsula la esencia de una marca que abraza un enfoque audaz, optimista y rebelde, particularmente en momentos de incertidumbre. Este atuendo no solo es una declaración de estilo, sino también un reflejo de su estado emocional vibrante en un evento de tanta importancia. El vestido azul no solo resalta la elegancia de la Reina Letizia, sino también su confianza en la moda como un medio para transmitir un mensaje de esperanza y optimismo, algo tan necesario en los tiempos que corren.