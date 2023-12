La Reina Letizia se va de concierto con un impecable esmoquin de terciopelo

La Reina Letizia se va de concierto. Esta noche ha presidido junto al Rey Felipe el concierto de clausura de la presidencia española de la Unión Europea, en el Auditorio Nacional de Música en Madrid. Ayer mismo asistían al 60 cumpleaños de la Infanta Elena, donde vimos a a consorte con un look casual. Esta vez la etiqueta sube hasta niveles clásicos: qué mejor que el negro para la noche y ¿qué más elegante que un esmoquin de terciopelo?

Pues eso es lo que nos ha presentado la Reina Letizia. Un traje nuevo de terciopelo con el que la consorte se luce sin esfuerzo, porque este conjunto es imbatible. Por debajo asomaba un top negro escotado, como mandan los cánones de la noche. Y además lo firma Paco Rabanne, el ilustre modisto que nos dijo adiós este año.

Es curioso, pero la consorte ha coincidido en estilo con muchas de las ministras presentes en el concierto, todas con trajes negros de chaqueta en sus diferentes variantes. Una suerte de uniforme que da mucha fuerza a la silueta femenina.

La chaqueta lleva otra textura de satén en la solapa superior y en los bolsillo, aunque es el único botón joya para el cierre el que centra la pieza. Los pantalones son rectos y tobilleros, lo cual estiliza mucho las piernas.

Letizia no se baja de los tacones sensatos

La Reina Letizia llevaba en su mano una cartera negra de Magrit, un modelo que tiene en varios colores. Y atención a sus pies, porque la soberana vuelve al taconcito medio. Unos salones negros de menos de cinco centímetros que le dan ese chic necesario para la noche, pero sin sufrimiento al caminar. Ayer celebró el cumpleaños de su cuñada con unos mocasines track.

Otro capítulo es el peinado. Hacía tiempo que no veíamos a la Reina Letizia con un moño tan elaborado. Últimamente no se apea de la melena suelta o como mucho de la coleta. Pues bien, en esta ocasión su peluquera le ha hecho un recogido hacia atrás con volumen en la parte delantera y un moño a media altura muy sofisticado.

Los pendientes de chatones, el gran lujo de la Reina Letizia

Para semejante look capilar, lo mejor era adornarse para estar a la altura y Letizia lo ha hecho: ha sacado los pendientes de chatones, pertenecientes a las "joyas de pasar" legadas por la Reina Victoria Eugenia. Estos suelen ser para las grandes ocasiones de gala o para citas con un plus de estilo, como es el caso. Y así, con e rostro despejado, Letizia no ha hecho más que brillar.

Con este compromiso los Reyes terminan su agenda oficial por esta semana. Poco les queda ya por delante en este año que se encamina hacia su final, con la Nochebuena a la vuelta de la esquina y el Fin de Año en el horizonte cercano. Son fechas en las que la Familia Real suele disfrutar de unas vacaciones privadas, y salvo alguna sorpresa, poco les veremos. Nos quedamos con esta sofisticada Letizia envuelta en terciopelo como preludio de la Navidad.