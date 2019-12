La Reina Letizia comienza y termina la semana todo en uno. Su único compromiso de la agenda oficial es este: su visita a la exposición ‘La otra corte. Mujeres de la Casa de Austria en los Monasterios Reales de las Descalzas y la Encarnación’, que tiene lugar en el Palacio Real. Una cita cultural para finalizar este intenso 2019. Siendo, pues, nuestro fin de año particular de estilo, su look quizás debía estar en consonancia, darnos un plus puesto que va a abandonar el plano público durante bastantes días. ¿Lo ha conseguido?

Los Reyes comienzan a partir de hoy mismo sus vacaciones de invierno (el Rey también termina este martes su agenda). Habrá días para compartir las tradicionales celebraciones en familia, la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja… Si son fieles a sus costumbres, la Familia Real aprovecha para despedir el año fuera de España o dedicándose una escapada. Es algo que suele permanecer en el misterio, considerando que pertenece a su esfera privada y que, por tanto, no se debe informar de ello. Será la suerte o la casualidad la que nos brinde su destino…

Don Felipe y Doña Letizia reaparecerán el próximo 5 de enero, en la Pascua Militar. Es por tradición su primer acto oficial del Año Nuevo, además de coincidir con el cumpleaños del Rey Juan Carlos. Hasta entonces tendremos ‘sequía’ de estilismos, aunque aún nos queda la esperanza de que la Reina y sus hijas hagan alguna salida extra navideña.