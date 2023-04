La Reina Letizia apuesta por su vestido más misterioso combinado con toques de azul

La Reina Letizia habla en una conferencia sobre tabaco con un look muy fresco a base de conjunto reciclado en blanco y estratégicos puntos de azul en los complementos.

La Reina Letizia ha presidido hoy la 9ª conferencia europea "Tabaco o salud", que se celebra en el Ifema de Madrid. Ayer nos obsequió con un look de estreno en rosa y esta mañana ha reaparecido en clave blanca y azul. Una 'sinfonía' refrescante para hablar de salud, con discurso incluido por su parte. El look ya se lo vimos hace un año cuando asistió a la Pasarela Cibeles y, en un entorno de moda semejante, su aspecto tomó un mayor protagonismo si cabe. Sin embargo, no hubo 'premio' para ningún diseñador en concreto, ese nombre mágico que hubiera subido a los altares gracias a la visibilidad que aporta su real portadora. Ella misma resolvió el conflicto: "Voy de todos, moda española". El misterio, por tanto, sigue vigente.

Pero vamos al detalle. Hablamos de un vestido, o de una blusa con falda, en un blanco impoluto y con líneas clásicas. La parte superior lleva el cuello redondo, los hombros estructurados con hombreras y las mangas abullonadas con puño ancho. Por debajo, la falda midi de corte trapecio con dos aberturas frontales, que hacían un grácil efecto al caminar colando las piernas (ya bronceadas y sin medias) entre ellas.

Haciendo cábalas sobre quién podría haberle hecho este modelo, al final acabamos concluyendo que es obra de la/el modista de palacio, pues presenta confluencias con otros looks parecidos e igualmente misteriosos de su vestidor.

Esta vez la Reina Letizia ha innovado en los complementos. Y ha apostado a fondo por el azul. Desde los pendientes, que son los de aguamarinas de Bvlgari que le regalaron con motivo del nacimiento de su primera hija, la Princesa Leonor; hasta los zapatos, ¡nuevos!, unos salones destalonados con refuerzo extra en la suela, pasando por la cartera de mano, ya conocida, ambos de Magrit.

El resultado ha sido una Letizia luminosa y radiante, en tonos que anticipan el verano (y más con las altas temperaturas de estos días). La Reina ha preferido reciclar este bonito conjunto de su armario, lo cual es de agradecer para su presupuesto, dada la cantidad de estrenos de los que está haciendo gala en las últimas semanas.

Hoy la Reina Letizia tiene una ajetreada mañana, pues no termina aquí su agenda. A mediodía ofrecerá junto al Rey Felipe un almuerzo en honor del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera dama, Rosangela Lula da Silva, en el Palacio Real de Madrid. Segundo día consecutivo que abren las puertas palaciegas para nuestro gozo. ¿Se cambiará de ropa? Apostamos a que sí.