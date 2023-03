Escotazo, pierna y todo al malva... La Reina Letizia enamora como nunca en Cádiz

¡Todo al malva! La Reina Letizia empieza a coger fondo en esta nueva primavera con uno de sus mejores looks de los últimos tiempos: un vestido midi ultrafemenino y en un color casi inédito en su vestidor, con el que ha triunfado en Cádiz. Los Reyes han recalado en la bella ciudad andaluza para inaugurar el IX Congreso Internacional de la Lengua Española, un evento cultural de máximo nivel para el que Cádiz ha derrochado luz y de sol haciendo honor a su sobrenombre de "tacita de plata". La soberana tenía que estar a la altura ¡y vaya si lo ha conseguido!

Su nuevo vestido lo tiene todo. Y además es de la firma sevillana Cho Atelier, que entra por la puerta grande en su vestidor. Se trata del modelo Iliana, confeccionado en crepe, y costaba 190 euros, pero ya está agotado en su web. Todo gracias a uno de esos 'perfectos looks de invitada' que seguramente será copiado por muchas en los próximos eventos (bodas, bautizos y comuniones). No nos extraña... Tiene un profundo escote en pico que termina con un precioso nudo drapeado bajo el pecho y se alarga hasta la cadera, mangas abullonadas, largo midi recto y un vertiginoso corte delantero. Eso le permitía asomar su tonificada pierna en cada paso. En su mano llevaba un bolsito también nuevo, con el asa rematado en nudos, en el mismo color del vestido. El malva ha venido a refrescar sus perchas (últimamente llenas de rojos, azules y rosas), así que muy bienvenido.

Hablando de pasos, la Reina Letizia lo ha combinado con unas sandalias destalonadas de charol en color nude de Carolina Herrera (el mismo modelo lo tiene en varios colores). Buena opción.

El otro elemento del look son unos pendientes largos que recuperó el pasado enero. Son muy vistosos, realizados en plata de ley con baño de oro rosa y pavé de circonitas multicolor y piedras semipreciosas. Los firma Alexandra Plata y los estrenó en junio de 2020, en plena pandemia. Aunque nos gustan, quizás chocan un poco con la perfección del resto del estilismo. Su aire boho no pega mucho con las líneas clásicas (aunque atrevidas) de este vestido. Un poco 'too much' todo.

De todas formas, esto no empaña la divinidad de este estilismo, con el que la Reina Letizia se ha paseado por Cádiz ligera, elegante, femenina y luminosa. Ni qué decir tiene que los gaditanos han recibido a los Reyes con todo el cariño y estos han empezado su visita saludando a muchos de ellos y hasta recibiendo flores.

Alrededor de las dos de la tarde, los Reyes visitan las exposiciones organizadas con motivo de este congreso, en la Casa de Iberoamérica. A continuación ofrecen una comida en Navantia. Y ya a las siete y media, acudirán al concierto "Tempo de luz", que se celebra en el Gran Teatro Falla de Cádiz, un espectáculo flamenco encabezado por Carmen Linares, Marina Heredia y Arcángel. La primera fue distinguida el año pasado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes junto a María Pagés, enamorando a Sus Majestades y a sus hijas con su arte. El Rey Felipe se encontraba recién llegado de su viaje a República Dominicana, donde ha asistido a la Cumbre Iberoamericana, pero no denotaba 'jet lag'. Veremos si la Reina Letizia se cambia para el concierto. Imaginamos que sí, ¡así que atentas todos!