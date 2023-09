No nos extraña nada que el pintalabios rojo esté de moda este otoño, otra vez. Es un tono atemporal que lleva siendo el rey desde sus inicios y que aguanta a nuestro lado durante todo el año. Vanesa Romero enseña cómo, además, este color vibrante puede aportar un aura rejuvenecedora a su rostro. ¿Y hay algo más sexy que unos labios irresistibles?

La actriz ha querido compartir con sus fans cuál es su pintalabios rojo favorito, y lo ha hecho mientras nos enseña cómo maquilla sus labios para que podamos ver lo mucho que favorece este tono. «¡Este color de labios es precioso!», ha escrito en referencia a él . Se trata de los Infaillible Le Matte Resistance' de L'Oréal Paris que deja sus labios con un acabado mate y un aspecto hidratado hasta 16 horas. ¿Quieres saber más? Te lo contamos.

Vanesa Romero y el secreto de sus labios perfectos todo el día

Si por algo son famosos los maquillajes de Vanesa Romero es por marcar sus ojos y lucir una mirada azul hechizante, algo que siempre nos ha gustado de ella. Sin embargo, esta vez, no hemos podido evitar fijarnos en sus labios jugosos y sus sonrisa perfecta. ¿Cómo consigue que sus labios duren horas y horas? El truco está en su barra de labios. Pero antes, apunta, si lo que quieres que tus labios duren pintados todo el día, lo primero que tienes que hacer es elegir opciones de larga duración.

Es labial barra con propiedades buenísimas para el cuidado total de los labios, además de estar especialmente formulada para resistir todo y que no transfiera. Cuenta Vanesa que la sensación que deja en sus labios es muy hidratante y no cuartea. "El labial que no notas, pero se nota".

Es un opción ideal que se encuentra disponible en más de 15 tonos radiantes que van desde tonalidades más naturales hasta los más vibrantes, dejando un acabado mate y sedoso de larga duración. Y todo se debe a que contiene textura ligera. ¿Un plus? Puedes definir perfectamente el contorno de los labios gracias a su aplicador de gran precisión acabado en punta. ¡Qué maravilla! Cuesta 12,45 euros en la web de Druni.

COMPRAR EL LABIAL ROJO DE LARGA DURACIÓN DE VANESA ROMERO

Úsalo para cualquier ocasión, ya sea de día o de noche, es el color que nunca falla.