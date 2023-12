Soy peluquera y jamás recomiendo este tipo de flequillo porque es el que más ensucia el cabello

Vuelve la fiebre del flequillo recto en todo su esplendor pero sobre todo con mucha textura y tal y como lo lleva Sara Sálamo. Este corte de pelo tendencia se puede llevar más corto o en su versión más larga casi rozando los ojos con mucho volumen. Sin embargo, Jess y Danielle, del equipo de estilistas de Blow Dry Bar, NO recomiendan este tipo de flequillo en todas las mujeres. Y si bien es cierto que los flequillos son ideales para frentes y rostros alegados, ya que acortan y armonizan las facciones, también "ensucian más el pelo debido a su densidad y al contacto permanente con la frente", nos cuentan los expertos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Sálamo ( @sarasalamo)

Se trata de un flequillo moderno y con estilo, perfecto para melenas lisas, pero también para aquellas ligeramente onduladas. Un flequillo recto largo es un estilo de flequillo que se corta de manera horizontal, creando una línea recta que generalmente llega por debajo de las cejas o hasta la altura de los ojos, dependiendo de la preferencia personal. Este tipo de flequillo puede ser más grueso y cubrir toda la frente o ser más ligero y permitir que parte de la frente sea visible a través de él.

Los pros y los contras de llevar el flequillo recto

Estos flequillos más largos son geniales para disimular o cubrir arrugas en la frente, ya que desvía la atención de esa área específica del rostro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que si el flequillo no se corta o se estiliza adecuadamente, puede acentuar en lugar de ocultar ciertas características faciales, incluidas las arrugas. Un flequillo demasiado pesado o demasiado recto y grueso podría llamar la atención hacia la frente en lugar de disimularla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de αitana ( @aitanax)

Aún así tiene muchas desventajas. En primer lugar, el sudor de la frente se queda impregnado en el pelo y eso hace que se ensucie mas fácilmente. "Es conveniente evitarlo para no tener problemas de exceso de suciedad en el cabello e incluso problemas de acne en la zona de la frente", nos explica Jess acerca de este corte de flequillo de moda, los estilismos del salón madrileño Blow Dry Bar. Además, recalca Danielle, este flequillo "Si es cierto que puede lograr un look muy juvenil y fresco, como ejemplo podemos observar el look de Aitana o Ana Mena, que aun llevando diferentes tipos de flequillos y melenas consiguen ese look juvenil que esta arrasando".

Cómo reducir la cantidad de suciedad que acumula el flequillo

El flequillo recto necesita un lavado regular para que aguante limpio siempre. Al mantenerlo limpio, se reducirá la acumulación de grasa y suciedad. Si no quieres lavar todo el cabello, puedes enjuagar solo el flequillo en el lavabo entre lavados completos. Un truco es evitar tocarlo constantemente con las manos, para evitar transferir aceites y suciedad

También es importante evitar aplicar demasiados productos, como geles, ceras o sprays, directamente sobre el flequillo, ya que pueden acumularse y hacer que se ensucie más rápido. Si es necesario, aplica los productos con moderación y evita que lleguen directamente al pelo. Pero siempre puedes llevar diademas, clips o pinzas para mantener el flequillo alejado de la frente cuando estés en situaciones donde pueda ensuciarse más fácilmente, como al hacer ejercicio o cocinar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Penélope Cruz ( @penelopecruzoficial)

Y es que el flequillo recto puede ser tu gran aliado porque también tiene mucho estilo, salvo que tengas la piel muy grasa ya que es posible que el exceso de sebo contribuya a ensuciar más rápido el flequillo. Lo que puedes hacer es usar productos para el cuidado de la piel que controlen el exceso de grasa en la frente para reducir la transferencia de aceites al flequillo.

Ten en cuenta que este tipo de flequillos requiere citas regulares en la peluquería para recortar el flequillo. Mantenerlo en la longitud adecuada puede evitar que se ensucie más rápidamente, ya que un flequillo demasiado largo tiende a acumular más suciedad al estar en contacto constante con la frente.

Aún así la clave del flequillo recto como del flequillo cortina está siempre en saber adaptarlo a nuestros rasgos faciales así que ¿por qué no atreverse con un cambio?.