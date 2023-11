La Reina Letizia no es solo una gran amante de la moda, sino también por su compromiso con la sostenibilidad y la cosmética. En su última visita al IFEMA de Madrid, demostró su interés por la cosmética ecológica al asistir a la Feria BioCultura. Entre los casi 400 stands dedicados a productos ecológicos de todo tipo, la soberana descubrió cientos de nuevas firmas de moda, decoración, gastronomía, etc. No obstante, hubo una firma de belleza que llamó especialmente su atención y no dudó ni un segundo en incorporar algunos de estos cosméticos bio a su tocador. Te contamos todo sobre los productos imprescindibles de esta novedosa firma y creamos una rutina de skincare para obtener una piel tan impecable como la de la reina.

Los productos que la Reina Letizia ha querido probar son de la firma Eleven OBI, una marca que se enorgullece de combinar la milenaria tradición cosmética japonesa con los últimos avances en biotecnología para crear fórmulas ultraeficientes que dejan la piel radiante. Los cosméticos de su última línea de belleza están inspirados en la naturaleza y sus fórmulas de origen botánico están comprometidos con la sostenibilidad. Sus texturas suaves e irresistibles y sus resultados notables han convertido a Eleven OBI en una marca de culto entre las conocedoras de la cosmética orgánica. Sus productos encarnan la esencia de lo natural con una política vegana, creando un equilibrio entre lo ancestral y lo contemporáneo. Su compromiso con la naturaleza y la calidad de sus productos la hacen destacar entre los cientos de marcas emergentes que ahora llenan los estantes de droguerías y grandes superficies.

Los productos de la rutina de skincare que la Reina Letizia ya tiene en su tocador

La Reina Letizia luce siempre una piel radiante y de aspecto fresco e hidratado. Ahora, sabemos que no es azaroso y que la esposa de Felipe VI se ha llevado de la Feria BioCultura un set de productos con los que podemos mantener nuestra piel hidratada, firme y luminosa.

Con la colección de productos de Eleven Obi, cualquiera puede disfrutar de una rutina de belleza ecológica que combina la eficacia con la sostenibilidad. Al igual que la Reina Letizia, puedes confiar en estos cosméticos para mantener tu piel en óptimas condiciones mientras te comprometes con la belleza sostenible. La belleza eco es el futuro, y la Reina Letizia está liderando el camino. ¡Descubre los productos de la firma en la galería y hazte con el que mejor se adapte a tus necesidades!

1 de 5 Elixir Bakuchiol ECO 30ml Eleven Obi 44,95 euros El Elixir Bakuchiol ECO de Eleven OBI, con un precio de 44,95 euros por 30 ml, es un producto estrella para la renovación de la piel. El bakuchiol, un compuesto natural con propiedades similares al retinol, ayuda a reducir las arrugas y mejorar la textura de la piel. Su fórmula ecológica y respetuosa con el medio ambiente lo convierte en una opción ideal para quienes buscan productos de belleza sostenibles. Con su aplicación regular, notarás una piel más suave y rejuvenecida. 2 de 5 Stem Cell Hialuronic Eye Cream de Eleven OBI 44,95 euros La piel alrededor de los ojos es delicada y propensa a delatar muy precozmente los signos del envejecimiento. Stem Cell Hialuronic Eye Cream de Eleven OBI, con un precio de 44,95 euros, es una crema diseñada específicamente para cuidar esta zona. Su fórmula contiene células madre vegetales, centella asiática, cafeína y ácido hialurónico que trabajan en conjunto para hidratar, rejuvenecer y dar firmeza a la piel. Los signos de fatiga y líneas finas se atenúan, y tu mirada recupera su luminosidad y vitalidad. Esta crema es esencial para cualquier rutina de cuidado de la piel centrada en la prevención del envejecimiento. 3 de 5 Island Glow Liquid Bronzer de Eleven Obi 25,95 euros El bronceado es un elemento clave para lucir una piel saludable y radiante. Con Island Glow Liquid Bronzer de Eleven Obi, puedes lograr un bronceado natural y sin esfuerzo en pleno invierno y sin que tu piel sufra por la exposición solar. Su fórmula líquida se mezcla fácilmente con tu base de maquillaje o crema hidratante para dar a tu piel un aspecto bronceado y luminoso. 4 de 5 Crema Regeneradora ECO 50ml Eleven OBI 34,95 euros La regeneración celular es fundamental para mantener una piel saludable y radiante. La Crema Regeneradora ECO de Eleven OBI, con un precio de 34,95 euros por 50 ml, es una aliada excepcional en este proceso. Su fórmula rica en ingredientes naturales, ácido hialurónico estimula la renovación celular y la producción de colágeno y elastina. Esta crema es ideal para restaurar la luminosidad de tu piel y mantenerla suave y tersa. 5 de 5 Crema c:Protección Solar Facial 50 SPF Eleven Obi ECO 60ml 31,95 euros La exposición solar es uno de los principales factores que contribuyen al envejecimiento prematuro de la piel. La crema de Eleven Obi es la solución perfecta para proteger tu rostro de los daños causados por el sol. Su fórmula avanzada con factor de protección 50 SPF actúa como una barrera efectiva contra los rayos UVA y UVB. Además, contiene en su fórmula vitaminas C y E, que ayudan a luchar contra las manchas solares.