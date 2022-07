Con el buen tiempo crecen nuestras ganas de vernos y sentirnos bien. De convertirnos en nuestra mejor versión hacia fuera (y también por dentro). Marisa Martín Blázquez es una de esas mujeres que se preocupan mucho por cuidar su interior con sesiones diarias de deporte y dieta sana y, ese resultado también se refleja en la piel que adopta un brillo y un protagonismo espectacular.

Sin embargo, este año la tendencia del make up no make sigue subiendo puntos y ganando adeptas. Por eso, para presumir de una piel impecable y aparentemente desnuda y, favorecida, no puedes dejar de leer todo lo que te vamos a contar sobre el tratamiento de lifting sin cirugía que ha probado la periodista y que SÍ funciona.

¿Qué es la radiofrecuencia Thermage FLX? El lifting que ha probado Marisa Martín Blázquez

Hoy en día Thermage FLX es el instrumento más potente del mundo en aplicaciones médico-estéticas para la prevención y corrección de la flacidez, siendo al mismo tiempo el tratamiento no quirúrgico de la flacidez corporal y facial mediante la aplicación de calor en la piel.

Este sistema, además, no precisa de sesiones de refuerzo a lo largo del año ya que los efectos, además de prolongarse en el tiempo, se intensifican. Este tratamiento para el rostro se puede realizar en cualquier época del año y las primeras mejoras se comienzan a percibir pocos días después de haberse practicado.

Desde que Marisa lo ha probado tiene la piel más tersa y tonificada. Además con su aplicación también se estimula el colágeno y la elastina que es para retrasar el envejecimiento y acercarse lo más posible al resultado de un lifting, pero sin necesidad de pasar por quirófano.

Las sesiones tienen una duración entre 30-90 minutos, en función de la zona a tratar, lo que lo convierte en un tratamiento cómodo, rápido, y no invasivo por lo que se puede realizar en cualquier momento puesto que no requiere ningún tiempo de recuperación.