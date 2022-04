Rosa Benito ha incendiado las redes sociales. Tanto es así que se ha convertido en trending topic en Twitter y no ha dejado de recibir comentarios en Instagram. ¿El motivo? Su último retoque estético. La colaboradora de ‘Ya es mediodía‘ se ha realizado una hidratación de labios que ha dado mucho que hablar.

«¿Pero qué te has hecho?» u «Hoy te he visto exageradamente cambiada» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en su última publicación. Y lo cierto es que hasta ella misma ha reconocido que sus labios no están como esperaba: “Me han puesto los morros como si fueran dos salchichones», bromeaba con Sónsoles Ónega ante la polémica que ha suscitado este cambio en su rostro.

Pero… ¿Qué se ha hecho exactamente Rosa Benito? La colaboradora ha negado rotundamente que se hubiera puesto un implante labial y ha explicado que solo se trata de un tratamiento de hidratación para una cicatriz que tiene debido a una caída que sufrió cuando participó en ‘Supervivientes 2011‘. “Dios me castigó y me caí… Desde entonces tengo una bolita y cada dos años voy a hidratarme los labios y se me baja”, explicaba la exmujer de Amador Mohedano.

Hidratación de labios, el retoque de moda que (bien hecho) queda de lo más natural

Aunque la colaboradora de ‘Ya son las ocho‘ ha disparado las dudas, lo cierto es que no se debe asociar la hidratación de labios con un aumento de volumen de los mismos. Y es que este tratamiento simplemente tiene como objetivo lucir una boca más jugosa, simétrica, rejuvenecida y perfilada. El secreto de este cambio es el ácido hialurónico, una sustancia natural que forma parte de nuestra piel y es el ingrediente que se encarga de mantener la firmeza de la misma gracias a su elevada capacidad para retener agua.

Eso sí, como lo que se busca es un resultado muy natural, es importante que el volumen que se infiltre no sea excesivo, para que el resultado final sea equilibrado. La hidratación de labios es un proceso indoloro que se aplica mediante unas finas jeringuillas en pocos minutos. No precisa de reposo posterior ni de cuidados especiales (solo hay que evitar fumar, beber alcohol y maquillarse en exceso). Sus resultados tienen una duración aproximada de entre 6 y 12 meses (posteriormente el producto será reabsorbido por el organismo).

Entonces… ¿por qué Rosa Benito tiene así sus labios?

La explicación de por qué la colaboradora tiene ahora mismo así sus labios está en la inflamación, ya que ésta tarda en bajar alrededor de 10-15 días. Es algo habitual lucir en un primer momento una boca más llamativa (coloquialmente llamada ‘de pato’) pero, por supuesto, no se queda así para siempre. ¿El precio que habría pagado Rosa Benito por este tratamiento de hidratación? Entre 300 y 400 euros.

Y tú que opinas, ¿te lo harías?