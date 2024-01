6 de 9

Esta fragancia nicho agénero, creada por el joven empresario holandés Bram Niessink, es un homenaje a los amantes del coco. 'In Love with the Cocos' te transporta a un paraíso sensorial, con notas de agua de coco, almizcle, bergamota de Calabria, azahar y ralladura de limón. Una fragancia única que revive recuerdos de días de verano en la playa. Sus ingredientes inusuales incluyen un secreto natural que aumenta la producción de feromonas hasta un 260%, junto con componentes vegetales que promueven el bienestar. Las fragancias Fugazzi destacan por su alto contenido de extracto de perfume (hasta un 50%), algo que supera en mucho a otras firmas exclusivas.