Penélope Cruz cambia de look y apuesta por el corte más tendencia y el favorito de las famosas por su efecto antiedad

Si nos ponemos a pensar en el corte de pelo más visto en los últimos meses (e incluso años), todas caeríamos en la cuenta de que el corte de pelo 'clavicut', en todas sus formas, se ha posicionado como la primerísima opción. Desde que llegara a las peluquerías como una de las tendencias capilares capaz de rejuvenecer al instante, su popularidad ha sido tal que se ha colado entre los cortes de pelo favorito de las famosas con más estilo. Y la última en apostar por este cambio de look ha sido la mismísima Penélope Cruz.

La actriz, icono de belleza y un referente en el mundo en general, por su imagen impoluta, se ha atrevido con el 'clavicut' que ya está arrasando en lo que llevamos de año. Un corte de pelo tendencia que vas a querer copiar en cuanto veas. Así de guapa la hemos visto en la alfombra roja de los Governors Awards 2024 con su nueva media melena, donde también ha lucido un vestido blanco de Chanel: un diseño con cuerpo ajustado, escote en 'V', y una llamativa falda voluminosa decorada de volantes.

El corte de pelo más tendencia de 2024 es este, según Penélope Cruz

Si estás pensando en ir a tu salón de belleza preferido, cortar tu melena o simplemente innovar tu imagen con un corte de pelo elegante y con estilo, sabemos que Penélope te va a servir de inspiración. Y es que, se trata del típico corte que es versátil ya que se adapta a cabello liso, ondulado y rizado y se puede llevar con o sin flequillo.

Sí, nos referimos al corte de pelo que tiene un largo hasta la clavícula, que es tendencia y que se han hecho casi todas las famosas porque no puede sentar mejor. Y de todas las versiones posibles -con ondas, con capas, a los hombros recto, etc...- ha elegido el más favorecedor de todos. Se ha decantado por el recto y liso y con las puntas hacia adentro, una versión que, según el reputado estilista Daniele Sigigliano y propietario de Blow Dry Bar "sigue siendo el más aclamado y se mantiene como rey año tras año porque tiene un toque muy fresco".

Por lo tanto, es una media melena actualizada, algo más corta de lo habitual que permite enfocar la atención en los rasgos del rostro, como los ojos, la mandíbula y los pómulos, lo que puede brindar una apariencia más juvenil y definida.

Características del corte de pelo clavicut

El corte de pelo 'clavicut' es una estilo capilar atemporal que no hemos dejado de ver en las calles, en las pasarelas y en las melenas de nuestras famosas. La diferencia entre el 'bob' y el 'clavicut', es que el primero la barbilla. Es decir, el 'clavicut' es ligeramente más largo y el pelo cae a la altura de los huesos de la clavícula, y funciona para enmarcar las facciones del rostro.

Una de sus ventajas es que no requiere mucho mantenimiento. Queda muy bien y sigue siendo muy funcional pasados unos meses, por lo que puedes espaciar tus visitas a la peluquería. Es muy fácil de llevar, ya sea lacio, rizado u ondulado. Es uno de esos cortes que ayuda con la transición. Y, como verás en Penélope Cruz, también es un arma muy potente para parecer más joven porque quita varios años de un plumazo.

Si te has decidido a cortarte el pelo como ella, debes saber que queda de maravilla a todos los tipos de rostro, desde las más ovaladas o redondas, hasta los rostros más alargados. El motivo es que tiene un efecto para armonizar las proporciones. No te preocupes si no quieres llevar siempre el pelo suelto. Este peinado es lo suficientemente largo para poder llevarlo recogido. ¿Lo mejor? Puedes personalizarlos a tu gusto con lazos, pasadores, horquillas y otros accesorios para añadir un aire sofisticado y conseguir un efecto WOW que a ti misma te sorprenderá.