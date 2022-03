Al igual que hay ropa que te quita años de encima, también existen peinados que con un solo gesto te rejuvenecen. Precisamente esta ha sido la última apuesta por Juana Acosta. La actriz ha acudido a la presentación del Festival de Cine de Málaga, que celebra su 25 edición del 18 al 27 de marzo como el gran evento del cine en español. Esta antesala al Festival ha tenido lugar en Madrid, hasta donde se han traslado numerosos rostros conocidos que tendrán presencia también en Málaga. Una de ellas ha sido Juana Acosta que nos ha enseñado el truco para quitarnos años de encima. Y es gracias a un peinado súper fácil de hacer y que nos salvará de más de un apuro. Para ir a la oficina, para una comida con amigas o para una salida nocturna, este peinado efecto lifting se convertirá en tu favorito en cuanto te lo enseñemos.

Juana Acosta opta por el semi recogido favorito de la princesa Leonor y la infanta Sofía

Y es que un buen peinado puede hacer maravillas no solo en tu look, sino también en tu apariencia física. Aunque lo cierto es que a Juana Acosta no le hace falta, ya que está estupenda a los 45 años, ha recurrido a ese peinado efecto lifting con el que se quita años de encima. La actriz ha optado por un semi recogido con la parte superior muy tirante. Además de ese efecto lifting, también es un peinado de lo más juvenil. Prueba de ello es que uno de los favoritos de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Juana Acosta se ha decantado por un sencillo semi recogido, super fácil de hacer, con la parte de delante recogida en una coleta que cae hacia atrás y el resto del cabello suelto. Este peinado aporta un toque fresco al look y ofrece, por un lado, la elegancia de los recogidos y, por el otro, el aire desenfadado de las melenas al aire. Sin lugar a dudas, un peinado que veremos mucho. Sobre todo ahora que llega el buen tiempo y queremos despejar nuestro rostro.

El look con el que ha brillado sobre la alfombra roja

Para la ocasión y combinándolo con su perfecto peinado, Juana Acosta ha elegido un conjunto de lo más juvenil. Ha combinado una original blusa azul celeste con líneas finitas en plateado y cortes estratégicos en la zona del escote, de arriba a abajo, con un pantalón de pinzas en blanco y sandalias minimalistas al tono. Un estilismo de lo más primaveral que nos abre el apetito con lo que veremos desfilar en la alfombra roja del Festival de Málaga. No ha sido la única, te lo mostramos todo.