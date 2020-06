Habitualmente, descuidamos el cuidado de nuestros labios durante el verano. Si es cierto que cuando bajan las temperaturas extremamos sus cuidados ya que se resecan y agrietan por el frío, en verano dejamos de prestarle atención. Por si fuera poco, que este año tengamos que llevar de manera continuada mascarillas para protegernos del coronavirus hará que todavía hagamos menos caso a esta zona del rostro. Un grave error. Y es que igual que cuidamos el resto del rostro aplicando cremas hidratantes y protectores solares cuando lo necesitamos, tenemos que hacer lo mismo con los labios, aunque llevemos mascarilla.

Así debes proteger tus labios del sol

Y es que no solo el invierno agrieta y reseca los labios, en verano también ocurre. Hay que tener en cuenta que la piel de los labios es mucho más fina que el resto del rostro por ello es importante que uses productos específicos para su cuidado, que los mantengas siempre hidratados y protegidos del sol. Además, esta zona del rostro casi no tiene melanina, el pigmento natural de la pie que podría ayudar a proteger los labios del sol. Esto se traduce en que raramente se broncean, pero sí pueden quemarse fácilmente.

Una de las cuestiones más importante es mantenerlos siempre hidratados. Opta por bálsamos labiales y apuesta por aquellos que incluyan factor de protección solar, que te protegen eficazmente contra los rayos UVA y UVB, cuando te vayas a exponer al sol. El resto del tiempo, con la mascarilla, con tu bálsamo habitual será suficiente. Os dejamos una selección de productos que te ayudarán a que tus labios estén protegidos del sol durante todo este verano. ¡Y a prueba de mascarilla!