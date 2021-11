Conforme pasan los años, las rutinas de belleza van cambiando. No es lo mismo (ni son los mismos cosméticos) las necesidades de tu piel a los 20 que a los 40 años. Una de las premisas más importantes para que los resultados sean visibles en el menor tiempo posible es la constancia. No vale de nada un día hacer una rutina completa y después pasarte dos días sin aplicarte ningún cosmético. Constancia y buenos cosméticos son el secreto mejor guardado para las expertas en el cuidado de tu piel. A sus 40 años, Nuria Marín no parece la edad que tiene. Su edad es impactante debido a que su rostro está libre de imperfecciones, perfectamente hidratado y sin apenas líneas de expresión. Pero, ¿qué hace la presentadora de televisión para conseguir esa tez impecable que tanta envidia sana nos da? La mascarilla de arcilla.

Nuria Marín opta por la marca favorita de las famosas para el cuidado labial

Una vez a la semana, y por la noche, la periodista no se acuesta sin aplicarse una mascarilla de arcilla que cuida, hidrata en profundidad y repara los daños del día a día. Además, la que ella usa es perfecta para pieles mixtas y grasas, ya que reduce los niveles de sebo. Se trata de Mini Pore Waterclay Mask, una mascarilla en crema de Laneige, que durante el último año se dio más a conocer por su mascarilla labial que se ha convertido en una auténtica obsesión para las influencers y famosas. Ahora, Nuria Marín opta por una mascarilla hecha a base de arcilla mineral y agua de menta, que reduce el exceso de sebo y elimina las impurezas que obstruyen los poros limpiando la piel a fondo. ¿Cuál es el resultado? Matifica la piel y la purifica sin provocar sequedad.

Tal y como ha asegurado la propia periodista, conoció esta firma de cosmética el pasado año cuando comenzó a utilizar la mascarilla labial que protege e hidrata los labios en profundidad. Desde entonces, esta se ha convertido en una de sus firmas de referencia y ahora de sus favoritas para el cuidado de su piel.

La periodista ya tiene firma de cosmética favorita

Inspirada por la belleza de Corea, los laboratorios Amore Pacific crearon LANEIGE: una gama de tratamiento específica para preservar la juventud, elasticidad y brillo de tu piel. ¿Su secreto? El agua del Himalaya. Todos sus cosméticos están formulados con el agua proveniente de estos glaciares para conseguir una piel nutrida e hidratada. ¿Será este el secreto por el que parece que los años no pasan por Nuria Marín? Sin lugar a dudas, os enseñamos esta mascarilla creada a base de arcilla ideal para las pieles más grasas. También te mostramos otras ideales para este tipo de piel.