Según ella ha contado, después de su paso por ‘Supervivientes’, Marta López ha querido mantener su línea a través de la dieta más famosa del momento.

Cuando todas pensábamos que la espectacular figura de Marta López se debía única y exclusivamente a su corto pero intenso paso por Supervivientes, va la concursante y nos cuenta algo que nos ha descolocado por completo. Y es que, según ella misma ha confesado, su delgada línea es fruto de su trayectoria en el concurso (obviamente) pero también de la dieta que ha seguido durante las últimas semanas. Una dieta que cada vez es más común entre las famosas nacionales y las celebrites y que, tal y como hemos podido descubrir informándonos sobre ella, puede resultar muy efectiva si lo que se busca es perder peso de manera controlada.

Ha sido a través de su perfil de Instagram donde la tertuliana de la sección Fresh de Ya es mediodía ha querido compartir algunos de los secretos de la dieta que le ha hecho perder tanto peso. «Muchos me preguntáis cómo he adelgazado tanto. Pero lo importante, muchas veces, no es el hecho de adelgazar, sino de mantenerse, sobre todo con salud, que tiene que ser primordial»; contaba a través de la red social. Y añadía que ella se había decidido por una dieta Keto. O lo que es lo mismo, por «un plan de alimentación bajo en carbohidratos que pueden ayudarte a quemar grasas de manera más eficaz».

La dieta Keto, el secreto de Marta López para presumir de espectacular figura

Rauw Alejandro, el cantante que he revolucionado el mundo del reguetón con su tema Todo de ti, hace referencia a esta dieta en su canción. «Como la dieta keto por ti me controlo y me quedo quieto aunque quiero comerte todo eso completo», entona el artista. Y razón no le falta, pues la dieta keto (o cetogénica) se basa en controlar lo que tomamos y elaborar platos ricos en proteínas pero con muy pocos hidratos. Algo que explica Marta López cuando dice que ella suele tomar «productos muy bajos en hidratos y altos en proteínas y fibra».

Esto tiene una explicación científica muy sencilla. La dieta keto busca reducir la ingesta de hidratos de carbono para que nuestro hígado comience a los ácidos grasos del tejido adiposo para generar cuerpos cetónicos, que hacen que nuestro organismo entre en cetosois. En este estado de ausencia de hidratos de carbono, nuestro cuerpo comienza a quemar las grasas para poder conseguir la energía que necesitamos. Y así se logra perder peso. ¡Pero hay que tener cuidado! El estado de cetosis es un estado de emergencia y no debe alargarse en el tiempo ya que puede resultar muy peligroso. Es por ello por lo que esta dieta solo debe realizarse bajo supervisión médica y siguiendo siempre las indicaciones de profesionales.