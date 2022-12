¿Qué mejor manera de despedir el año que con un cambio de look? Marta López se pone guapísima para la noche más especial del año. Como ya te habrás dando cuenta en algunos de nuestros artículos de belleza, las famosas prueban diferentes tipos de melena de vez en cuando y, en la mayoría de los casos, el cambio es a mejor.

Aunque las melena de largo ‘midi’ parecen haber sido las grandes triunfadoras del año, las extensiones recuperan su sitio, sobre todo en el mundo de las famosas de Telecinco. Abrió la venda Makoke el día en que decidió alargar su melena varios centímetros pasando por el salón de belleza. Más tarde, le siguieron famosas como Nagore Robles, la cual acudió a un evento con una melenaza de infarto que nos encantó. Y la última en sumarse a la moda de pelo XXL, ha sido Marta López.

Y es este año, el pelo súper largo está triunfando y sabemos que es una de las tendencias capilares que veremos mucho en el 2023. Y no nos extraña porque las melenas abundantes son de lo más explosivas y favorecedoras.

Apúntate a la melena XXL, como Marta López

Considerada como una de las tendencias del año que viene, tal y como vemos en la colaboradora de Telecinco, añadir extensiones a nuestra melena es una opción maximalista para pasar de pelo a pelazo en cuestión de horas. ¿La culpa de todo esto? Nuestras famosas patrias que no dejan de sorprendernos con melenas dignas de anuncio.

En este caso, Marta ha usado las extensiones para alargar varios centímetros su melena y darle un ‘plus de volumen’. Como vemos en la foto y aunque la longitud es notable, en realidad lo que la televisiva pretendía es añadir más cuerpo al pelo. Y, ¡lo ha conseguido! No solo está guapísima, sino que además el resultado es natural. «No puedo estar más contenta con mi cambio de look, las extensiones que me han puesto son como mi pelo natural, no molestan nada, súper suaves y preciosas«, dice Marta al ver el resultado final.

En cuanto al tono, la tertuliana no ha cambiado el color de sus mechas y sigue apostando por las ‘balayage‘ con las que consigue mucha luminosidad. Pero, eso sí, se ha aclarado un poquito las puntas.

La colaboradora de Telecinco se rinde a las extensiones naturales de queratina

Existen dos tipos de extensiones de cabello: natural (cabello humano) y sintética (fibra o plástico). Las de pelo natural son la mejor opción para el uso a largo plazo, son también las más naturales ya que tienen la misma composición que el propio cabello. Además, permiten el uso de secador y plancha sin el miedo de que se quemen. Por eso, si estás pensando en alargar tu melena de forma artificial, di un rotundo ‘SÍ’ a las de pelo natural. Son la manera más fácil, rápida y cómoda de lucir al instante la melena que deseas, se funden con tu propio cabello siendo prácticamente imposible diferenciarlas del resto del pelo y son cómodas y fáciles de mantener.

Hoy vamos a hablar del caso de Marta López. Ella lleva ya un tiempo con una media melena y le apetecía lucir el cabello más largo y denso. Para conseguirlo, el sistema que ha elegido son las extensiones de queratina de cabello 100% natural. Como puedes ver en el vídeo, esta técnica pega los mechones a tu propio cabello. Y para sellar, se aplica calor con una máquina. Esta es una de las técnicas más utilizadas.

¿El resultado? Como ves dan un aspecto muy natural. Presentan una gran durabilidad porque es uno de los sistemas en los que la extensión puede durar más tiempo. Aunque, eso sí, requieren un mantenimiento y una visita al salón de belleza cada tres o cuatro meses, según cada caso. Y si te estás preguntado si el uso de extensiones estropea el cabello… la respuesta es NO, siempre y cuando acudas a un sitio especializado.