De las rutinas de ejercicios de Mar Flores hemos aprendiendo una lección: podemos hacer deporte en casa y obtener tan buenos resultados como en el gimnasio. Por eso, si quieres ejercitarte desde el salón de tu casa, te dejamos una idea de entrenamientos que nos han dado la empresaria para poner en forma nuestros glúteos.

"El reto que os traigo para hacer durante estos 21 días es muy sencillo y muy completo. Se trata de un 'Curl de Isquios", empieza contando Mar. "Se trabaja principalmente la parte posterior, glúteos e isquios", finaliza. Si te apetece probarlo, echa un ojo a cómo lo hace ella. Con este ejercicio consigue unos glúteos de acero, siempre y cuando se combine con otros como con las sentadillas clásicas, por ejemplo.

Glúteos firmes con Mar Flores

Hace poco días Mar nos dijo su ejercicio favorito para presumir de vientre plano. Se traba de los 'burpees adaptados'. Pero si tú ya le has cogido el truco a esa actividad o bien quieres complementarlo con una nueva, vamos a darte una idea de lo más sencilla. Recuerda que el hecho de no ir al gym no quiere decir que no podamos seguir trabajando duro en casa (sabemos que siempre puedes recrear tus entrenamientos y adaptarlas a tus necesidades). Simplemente necesitas una rutina como la de Mar y echarla ganas y motivación.

Todas sabemos que uno de los ejercicios más eficaces para pasar de culo a culazo son las patadas hacia atrás, o las famosas sentadillas. De las últimas, existen muchas variaciones: con pesas en los tobillos para complicar la tarea un poco más, con saltos... Sin embargo, la ex modelo nos enseña cómo poner el glúteo firme con tan solo una esterilla y un escalón. Su entrenador lo explica muy bien en este vídeo.

Para hacerlo correctamente debes tumbarte boca arriba, con los brazos extendidos y los pies apoyados en una superficie alta. Levanta las caderas para que tu espalda y tus piernas formen una línea recta y, con los pies sobre la superficie, dobla las rodillas hacia ti y luego volver a alejarla. De esta manera trabajas los isquiotibiales, los glúteos, los abdominales y las lumbares.

Pero, ¡atenta! Para que este ejercicio no lesione nuestra zona lumbar, debemos tener el abdomen activo contraído. Lo ideal es hacer series de 10 repeticiones, para ir empezando, haciendo una pequeña pausa entre ellas.

¿Por qué es importante tener los glúteos fuertes?

Más allá de la estética, tener un glúteo fuerte ayuda a prevenir problemas de espalda. ¿Lo sabías? Un glúteo fuerte, bascula la pelvis hacia adelante y ayuda a estabilizarla. Si no tiene ni tono, nuestra pelvis tirará hacia atrás, tenderemos a hundirnos y esto provocará tensión, inflamación y dolor en la zona lumbar. Por eso, si tenemos en cuenta también la salud, lo mejor es trabajar la zona, como hacemos, por ejemplo, con el famoso último reto de Mar Flores, que además refuerzan la espalda baja.

Eso sí, para evitar malas praxis, antes de ponernos manos a la obra y machacar nuestros glúteos, los expertos nos aconseja que, al menos para empezar, nos pongamos en manos profesionales.

¿Un último consejo? Para conseguir que los músculos que forman los glúteos crezcan de tamaño es vital que tengamos una dieta rica en proteínas, ya que es la única manera de construir y mantener la masa muscular, y más si hacemos ejercicio.