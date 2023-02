Con una intensa y rica formulación, esta crema regenera y repara la piel para prevenir la aparición de estrías, hasta un 89%. Ideal para embarazadas, adolescentes, deportistas o para la pérdida de peso.

"La usé todo el embarazo y no tengo ni una estría. No es muy densa por lo que no ensucia la ropa, se absorbe muy fácil y se siente como humecta a profundidad. Estoy contenta de haberla descubierto", afirma Paulina, clienta de Amazon.