Lima y limón: los aliados de belleza más inesperados para cuidar tu piel

Son ricos en flavonoides, aceites esenciales, minerales y vitamina C. La lima y el limón se han convertido en ingredientes clave de la cosmética actual. Los egipcios ya los integraban en sus rutinas de belleza y, a día de hoy, muchos productos los llevan. Y no es para menos... ¡Apunta todos sus beneficios!

En el rostro...

Son potentes limpiadores naturales que eliminan las impurezas de la piel. Por ello, muchos geles incluyen extracto de lima o limón. Perfectos sobre todo para aquellas personas que padecen acné o espinillas, ya que a la vez son grandes reguladores de grasa. Además, su ácido cítrico también actúa como un exfoliante natural y desincrusta los poros del rostro.

Otra de las grandes bondades de la lima y el limón radica en su contenido en vitamina C, que retrasa la aparición de arrugas, patas de gallo y signos de la edad. Aunque también estimula la regeneración de las células debido a que incrementa la producción natural de colágeno y elastina. ¿Más? Esta vitamina ayuda a iluminar esas pieles que tienen un aspecto apagado debido al estrés o la contaminación ambiental. Y espera, porque aquí no acaba la cosa. Los productos antimanchas también suelen contener extracto de lima y limón por su poder blanqueador. Y es que la vitamina C inhibe la producción de melanina haciendo que la piel luzca un tono más uniforme, bonito y ligeramente más claro.

En el cabello...

No solo la piel ‘exprime’ los beneficios de la lima y el limón. En el caso de las melenas rubias, ayudan a mantener su tono y aclararlo de manera natural y uniforme. Además, estas frutas regulan el pH del cabello, por lo que aportan un brillo extra a tu melena. Si padeces de caspa, también consiguen mantenerla a raya debido a su poder exfoliante (eliminan las células muertas del cuero cabelludo) e incluso pueden contribuir a frenar la caída del pelo. ¿Qué más se puede pedir?

Un truco: la lima y el limón también puede ser tus mejores salvavidas para presumir de uñas fuertes y sanas. Mezcla unas gotas de su zumo con un poco de aceite de oliva o argán y aplícatelo sobre las uñas, las blanquearás y fortalecerás al instante.

