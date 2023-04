Dos son las palabras que llegan para quedarse esta temporada en materia de pelo: midi y rizos. La primera define el largo que se lleva esta primavera-verano: es una media melena que queda por debajo de los hombros. La segunda se refiere al estilo de peinado. En este sentido, Laura Escanes ha sacado al aire sus rizos naturales, deshechos y con mucho volumen y el resultado es brillante. ¡Está guapísima y con un aspecto salvaje brutal!

La 'influencer' ha sido la última joven en sumarse al cabello rizado y, como auténtica it girl que es, no podíamos dejar pasar la ocasión de analizar cómo es su nueva imagen. La catalana nos enseña cómo de bonito luce cuando lleva le pelo rizado de forma natural. Además lo lleva con muchísimo estilo y lleno de volumen, al más puro estilo años 80.

Uno de los mejores beneficios de tener pelo rizado es que es súper versátil y camaleónico, se adapta a cualquier evento o situación. Puedes lavar y peinar el cabello de los estilos más diferentes que se te pueda imaginar, y siempre te verás fabulosa con gorros, pañuelos, trenzas o cola de caballo. ¡Sólo es cuestión de dejar fluir la imaginación! ¿Quieres saber cómo ha conseguir unos rizos tan definidos? ¡Sigue leyendo que te lo contamos!

'Totalmente rizado': así de bonito le queda a Laura Escanes su nuevo look

Laura Escanes, que se encuentra en su momento personal y profesional más dulce, no deja de cambiar de look de forma constante. Cuando hace poco se pasó al moreno, nos dejó con la boca abierta. La hemos visto llevar todo tipos de looks capitales, por lo hablar de su icónico corte de pelo a lo garçon, hace ya un par de años. Ahora, la ex de Risto Mejide lleva el cabello midi por debajo de los hombros y lo está dejando crecer poco a poco.

La melena rizada midi que lleva ahora se ve muy natural, de modo que da sensación de 'no estar peinada'. Queda como si estuviera recién levantada de la cama. Los rizos son muy marcados. Finalmente sigue conservando su raya al medio y su tono negro azabache, que es un tono ideal para mujeres con la piel y los ojos claros como ella.

Respecto al flequillo, sigue llevándolo largo y a la misma altura que el resto de la melena. En las fotos que Laura ha compartido con nosotras nos demuestra que el pelo rizado funciona bien en todos los cortes de pelo, ya sean rectos y cortos.

Además, según nos cuentan los expertos peluqueros de 'Blow Dry Bar', una de las peluquerías de Madrid con mejor calidad, "el mantenimiento cuesta menos porque el cabello rizado no tiene por qué ser lavado con tanta frecuencia, ni secarse, a diferencia de las melenas lacias". Aunque también nos recuerdan que: " es importante utilizar productos con ingredientes naturales, que cuiden de tu cabello con una línea especial para pelo rizado".

Además es un peinado para no pasar desapercibida porque gracias a su movimiento o su volumen, resulta llamativo. Lejos de ser aburrido los pelos retorcidos tienen mucha personalidad.

Cómo se hacen

La vemos super favorecida y supone un cambio radical y diferente al que no nos tiene acostumbradas. Pero lo mejor de todo es que ha conseguido hacerse estos rizos de la forma más sencilla: se ha hecho dos trenzas de raíz, una a cada lado de la cabeza y, cuando se las ha quitado, el resultado han sido estos rizos totalmente marcados. ¿Lo mejor? No ha utilizado secador, ni ningún aparato eléctrico que pueda perjudicar el cabello.

El único producto que podría utilizar es un fijador de rizos o un activador. Estos son productos de definición que contribuye a la fijación y el realzamiento de los rizos.