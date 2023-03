La lista definitiva de exfoliantes de labios que se van a agotar en 3, 2, 1...

Si odias la descamación de labios, anhelas tenerlos suaves y siempre hidratados, tienes que leer este artículo. Sabemos que con el frío, el uso continuado de labiales waterproof y una mala rutina de skin care puede pasar factura a tus labios, pero no te preocupes porque tenemos la solución. Desde hace unos años, los exfoliantes corporales pasaron del cuerpo al rostro y ahora, han salido al mercado nuevos productos que exfolian tus labios y los dejan como nuevos. Hoy, en nuestra sección de belleza te traemos la lista definitiva de exfoliantes de labios, también llamados "lip scrubs" que no te podrás quitar de la cabeza una vez los uses. ¡Descubre sus beneficios a continuación!

Las células muertas, naturalmente, no son cosa únicamente de la piel del rostro y el cuerpo. Los labios también pasan cada día un proceso de regeneración muy rápido. A veces, la falta de hidratación puede producir grietas, excavación e incluso la aparición de arrugas en la zona "código de barras" tan temida por las fumadoras. Por eso, exfoliar tus labios una o dos veces a la semana es esencial para que luzcan rellenos, hidratados y suaves. ¿Qué productos podemos utilizar si estamos perdidas?

Azúcar: el ingrediente esencial de los exfoliantes de labios

Si tienes la piel muy sensible intenta buscar exfoliantes de grano fino. Una buena opción es hacerte con un exfoliante de labios a base de azúcar, ya que el grano se deshace poco a poco. Aunque es tentador, no, no son comestibles. Realiza un suave masaje con cualquiera de los productos que te ofrecemos antes de dormir y despertarás con unos labios preparados para empezar el día con un bálsamo natural.

La hidratación después de la erosión es muy importante y sobre todo en una zona tan delicada como la boca. Ten preparado un buen hidratante de labios para proteger la capa defensiva de la piel y aplícalo cada pocas horas.

Desliza para descubrir en la galería nuestra selección de exfoliantes de labios que están triunfando en redes sociales y que no tienen rival. Seguro que muchos de ellos te suenan de oídas, pues muchas prescriptoras de belleza los están recomendando ¡Inclúyelos en tu rutina de noche para mejorar el aspecto de tu sonrisa!