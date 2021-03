La colaboradora de ‘Sálvame’ que se encuentra en una de las etapas más duras de su vida ha querido alegrar su aspecto gracias a un juvenil accesorio.

Estuvo más de un mes sin pisar el plató de Sálvame debido al cáncer de pulmón que padece y ahora, después de un tiempo alejada de las cámaras y refugiándose en su familia (su hija y sus tres hermanos no separan de ella); Mila Ximénez se ha vuelto a sentar en el sillón que tanto le pertenece y lo ha hecho con más fuerza que nunca. Junto a sus compañeros de programa, la colaboradora ha hablado de cómo se ha encontrado en estas semanas de ausencia, de la muerte y, sobre todo de la vida; pues, aunque en un momento extremadamente difícil, derrocha vitalidad. Un espíritu positivo y sereno que lleva por bandera pero también a través de sus estilismos y peinados. Y es que la exconcursante de Supervivientes ha vuelto a la pequeña pantalla con un peinado muy favorecedor cuyo protagonista es, indiscutiblemente, un juvenil accesorio.

Mila Ximénez, a la que se siempre le ha caracterizado su voluminosa melena rubia allá por donde iba; ahora lucha para que su pelo no se le caiga. La colaboradora, además de la quimioterapia para curar su cáncer, se está sometiendo a un fuerte tratamiento que, aunque no evita que su cabello se debilite, sí que consigue que este no se caiga por completo. Es por ello por lo que ahora, en lugar de cardar su melena, la mantiene recogida gracias a un juvenil accesorio: la diadema tipo turbante. Un complemento que no puede sentarle mejor y que desde aquí aplaudimos.

Mila Ximénez, más juvenil que nunca, gracias a las diademas tipo turbante

A pesar de que sabemos que se trata de un complemento prácticamente obligado, pues ella ha misma comentado que le es prácticamente imposible peinarse; desde aquí queremos animar a Mila Ximénez y dejarle claro que con él está guapísima. Y es que este juvenil accesorio consigue quitarle años de encima, le deja al descubierto su rostro y, además, no puede ser más cómodo. ¡Está estupenda!

Nos ha gustado tanto su decisión de decorar su pelo con diademas tipo turbante, que no hemos podido evitar buscar por la web nuestras favoritas para ver todas las opciones que hay en nuestras tiendas favoritas. Y lo cierto es que hay muchas posibilidades. En tiendas de moda como H&M o Women’s Secret pero también en firmas especializadas en complementos como Parfois. ¡Este accesorio está por todas partes y tenemos claro que lo incluiremos, sí o sí, en nuestros próximos peinados!