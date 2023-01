Jessica Bueno siempre ha lucido una explosiva figura. En sus comienzos la jovencísima modelo, que se ganó la fama por ser pareja sentimental del Kiko Rivera y la madre de su primer hijo, se caracterizaba por su delgada silueta a la que con el tiempo ha ido dotando de forma (con ayuda de retoques estéticos y alguna que otra operación).

Ahora y tras su ruptura del futbolista y empresario Jota Peleteiro, la andaluza toma una nueva decisión y pasa por el quirófano para hacerse un recambio de prótesis mamarias. Ella misma ha explicado a sus fans el motivo por el que ha tomado esta decisión.

2022 será muy recordado por las rupturas amorosas que se han producido entre los famosos patrios. Una de ellas es la de Jessica Bueno y Jota Peleteiro, que hace unos meses decidieron poner punto final a su matrimonio tras nueve años de relación. A día de hoy, ya se han desvinculado por completo. Lo cierto es que actualmente el futbolista ha copado titulares tras salir a la luz unas fotografías con su nueva pareja, Miriam Cruz. Unas imágenes que daban la vuelta al país y que han sumido a Jessica en una profunda tristeza. De hecho, nos hemos percatado del gran cambio de la modelo. Además de estar pasando por un bajón anímico, ha perdido mucho peso desde que rompió con Jota.

A la sevillana le ha cambiado la vida muchísimo. Mientras que el futbolista está feliz con su nueva ilusión, Jessica se ha instalado en una nueva casa en Bilbao y se está centrando más que nunca en sí misma, algo que no duda en dejar claro a través de las redes sociales.

Parece que la ‘top’ le ha cogido el gusto a la medicina estética. Asimismo, hace unos meses se hizo un aumento de labios con ácido hialurónico para estar lo más guapa posible en estos momentos tan duros. También se atrevió con el botox en frente y las patas de gallo, para prevenir la aparición de las arrugas y eliminar las que ya se ven. Sin duda, está mejorando aquellas partes de su físico que le acomplejaban y cada vez se la ve más a gusto.

Motivada por cómo le había quedado el pecho tras su última embarazo y después de tener variaciones de peso en los últimos años, Jessica ha decidido ponerse en manos de la doctora Pilar de Frutos (quien también se encargó de la operación de pecho de Rocío Flores y Laura Matamoros) para mejorar el aspecto de su mamas y someterse a un recambio de prótesis ya que hacía 13 años que la modelo estaba operada.

La joven ha confesado que tras sus tres embarazos su pecho ha cambiado y que ahora se ha visto en la necesidad de pasar por el quirófano: «Me he puesto prótesis nuevas. Después de los embarazos y los cambios de peso necesitaba ese cambio porque estaban muy caídas y se notaban mucho los implantes. No me sentía cómoda con ellas«, ha admitido.

«Además, ahora me he cambiado la forma de las prótesis. Antes las llevaba en forma de lágrima (anatómicas) y, ahora las llevo redondas», ha recalcado. Sin duda, se nota que está encantada con su nueva figura. Tanto es así que a Jessica ha confesado estar encantada con el resultado: «He vuelto a tener los pechos que tenía con 18 años«, anuncia a sus seguidores. Y para terminar reconoce que tras este cambio ha decidido no volver a ser madre: «Ya había decidido no tener más hijos y por eso este verano me puse en contacto con la doctora para que mis pechos volvieran a estar bonitos».