Si has pasado una mala noche, si tienes signos de cansancio o si han aparecido unas pequeñas imperfecciones, con tan solo un gesto puedes darle a tu rostro ese efecto buena cara al instante. Es obligatorio que guardes en tu neceser siempre un corrector que te salvará de más de un apuro. Existen diferentes opciones para todos los gustos (líquidos, en crema, líquidos con pincel…) Son muchas las versiones que tienes disponible en el mercado. Lo ideal es que elijas el que mejor se adapte a tu tipo de piel y que sea más cómodo de aplicarlo. Eugenia Osborne tiene claro cuál es su opción favorita y no ha dudado en compartirlo con sus seguidores porque además, su producto tiene un plus: también actúa como contorno de ojos. Has leído bien. Un 2 x 1 infalible.

El corrector de Eugenia Osborne es de los más potentes del mercado

Eugenia Osborne opta por ‘Bye Bye Under Eye Corrector de Ojeras Antiedad’ de IT Cosmetics, una de las firmas fetiche de muchas celebrities. Se trata de un corrector waterproof, galardonado y líder en ventas que proporciona una cobertura total y duradera sin agrietarse ni formarse pliegues gracias a su alta hidratación y tratamiento antiedad. Su fórmula está enriquecida con tecnología patentada Expression Proof™, péptidos, vitaminas, colágeno hidrolizado, ácido hialurónico y antioxidantes.

Otro de los grandes beneficios es que este corrector de ojos ha sido desarrollado en colaboración con cirujanos plásticos y está disponible en 24 tonos. Este producto estrella te promete corregir el aspecto de las ojeras, las bolsas, las rojeces y los capilares rotos, además de otras imperfecciones. Un auténtico bombazo. Su precio es algo más elevado de lo que estamos acostumbrados a la hora de comprar un corrector, 59,98 €, pero ahora en su página web tiene una rebaja y te podrás hacer con este producto estrella por 52,59 euros. Eso sí, además de un corrector también te llevas un cosmético que actúa como un contorno de ojos antiedad.

Su fórmula antiedad también ayuda a prevenir y corregir pequeñas imperfecciones

Este tipo de productos no únicamente camuflan las imperfecciones, sino que sus fórmulas están desarrolladas para que al mismo tiempo también te ayude a prevenir y corregir manchas, imperfecciones, arrugas y líneas de expresión. Todo en uno. Por lo que es una apuesta perfecta para usar a diario y con tan solo un gesto conseguir un resultado instantáneo de buena cara, pero además trabajar en el cuidado del contorno de ojos, que requiere de unos cuidados específicos debido a que su piel es mucho más fina que la del resto de la cara.

Una de las claves a la hora de lucir una mirada perfecta con ayuda de un corrector de ojeras es saber aplicarlo. Coge una pequeña cantidad del producto (como un grano de arroz) y aplícalo con el dedo anular o con una brocha especial para corrector dando ligeros golpecitos en la zona. Difumínalo bien con movimientos suaves y circulares controlando siempre la presión para evitar arrugas prematura. Te mostramos el que utiliza Eugenia Osborne y otros con fórmulas antiedad para el mismo resultado.