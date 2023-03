Sofía Suescun nos ha desvelado sus infalibles parches antiojeras de vitamina C que puedes conseguir en Sephora y te traemos una selección de otros 5 muy parecidos.

Uno de los principios activos que más están triunfando en los últimos tiempos en el mundo de la belleza es la vitamina C. Su magnífico poder despigmentante lo ha convertido en uno de los ingredientes principales de sérums y cremas hidratantes. Con él podemos combatir manchas de la piel del rostro que aparecen con la edad y con la prolongada exposición al sol. Pero una las novedades en este producto es que ahora podemos encontrarlo en formato parches para las ojeras. Sofía Suescun nos ha mostrado sus nuevos parches favoritos para despertar su mirada. ¿Quieres saber cuáles son? Te contamos todos los detalles a continuación.

La piel de la zona de las ojeras suele oscurecerse con el cansancio, la falta del sueño y los malos hábitos alimenticios entre otras causas. Es por eso que muchas firmas de belleza han empezado a incluir ácido ascórbico (vitamina C) en los parches refrescantes para descongestionar y desinflamar las bolsas. Este ingrediente antioxidante tiene un gran poder a la hora de hidratar, eliminar arrugas y mejorar el aspecto del cutis. La influencer se ha comprado unos parches de Sephora con efecto glow y que tienen como ingrediente principal la papaya y la vitamina C. Los puedes encontrar tanto en las tiendas físicas como en la página web de la firma por un precio de 3,99 euros.

¿Cómo usar los parches de vitamina C de Sofía Suescun?

Nosotras recomendamos lavar el rostro antes de adherir los parches en nuestro rostro, para que le sea más fácil a la piel absorber el principio activo. Si ves que tus parches tienen poca concentración de este ingrediente, puedes incluir unas gotas extra de tu sérum de vitamina C que tengas en casa. Un toque extra de hidratación nunca viene mal. Déjalos reposar en tus ojos unos 20 minutos y termina con un contorno de ojos hidratante y una crema solar específica para la zona.

La vitamina C también tiene su lado oscuro, es importante no usarla en tu rostro si padeces de brotes de acné pues podría acentuarlos. Además, se oxida muy fácilmente por lo que recomendamos guardar estos parches en la nevera y pasados los 3 meses es recomendable tirarlos en caso de que no vengan envasadas al vacío.

Ahora que ya sabes todo sobre estos parches, desliza para ver la galería y elige tu favorito.