¿Eres más de potenciar tus ojos o de poner el foco en tus labios? Si estás dentro del segundo grupo tienes que descubrir las nuevas tendencias en make up de labios que te volverá loca. «Icy lips» es el nuevo acabado que necesitas en tus labios para acaparar todas las miradas. Te contamos todo sobre esta nueva tendencia y te traemos una lista con los labiales que están arrasando para conseguir este efecto tan chic y navideño.

Los icy lips o labios efecto helado son uno de los acabados que todas están buscando para conseguir un maquillaje que bien podría llevar Elsa Frozen. Para conseguirlo necesitas conocer estos tips básicos de belleza, es súper sencillo, aunque te recomendamos que lo uses si no vas a comer y beber demasiado, pues no tienen una fijación muy duradera. Así que sácate la foto justo al acabar de maquillarte o irás perdiendo brillo a lo largo de la jornada.

Consigue los «icy lips» más buscados con estos tips

Para conseguir unos labios efecto helado lo que necesitamos es o bien un labial que potencie el color natural de nuestros labios o, si quieres ponerle un poco de fantasía, usar un labial con glitter muy fina. Si quieres potenciar el efecto icy deberás aplicarte un highlighter blanco con destellos azules o ligeramente tornasolado antes de extender el brillo de labios. La combinación de estos labiales con un gloss transparente de larga duración o un gloss holográfico dará ese efecto «helado» a tus labios. Ya hemos contado en otras ocasiones que el efecto mojado se lleva tanto en ojos como en labios, pero esta nueva técnica da un paso más allá e intenta mantener el glaseado bien brillante.

Si vas a llevar en Nochevieja un look con lentejuelas, glitter o strass, este maquillaje combinará a la perfección. Lo ideal para conseguir este acabado es que consigamos un buen gloss, que dure y que no sea demasiado pegajoso. La firma de maquillaje Mac recomienda dos productos para conseguir el unos «icy lips» de libro, y te los recomendamos junto a otros productos con los que lograrás el mismo efecto. Desliza para ver nuestra selección en la galería y si te atreves a probarlos, te aseguramos el éxito de tu maquillaje. ¡Hazte con todos!