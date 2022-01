Después de haber visto el peinado que Nadia De Santiago lució en los Premios Feroz, tenemos claro cuál es el corte de pelo con el que hay que atreverse esta primavera: con el Bob francés.

Vale que el French bob no es un corte de pelo nuevo. De hecho es uno de los estilos más clásicos y atemporales de la historia, pero después de fijarnos en lo bien que le sienta a la actriz española este corte tan refinado, creemos que esta nueva temporada es el momento idóneo para apostar por él. Es fácil de peinar, y sofisticado para combinar con cualquier clase de look.

El Bob francés de Nadia De Santiago es el corte de pelo más sofisticado

Se caracteriza por ser un algo más corto que el bob tradicional, y queda justo a la altura o por encima de la barbilla, pero siempre por debajo de la oreja y por encima del hombro. Es muy importante dejarlo a la altura correcta para no echarnos años encima y no endurecer demasiado las facciones. Si te fijas en la actriz, lo lleva perfecto y consigue endulzar mucho sus rasgos. Por eso se dice que este corte de pelo favorece especialmente a las mujeres que tienen las facciones suaves y dulces y el cuello largo; aunque también se adapta muy bien a los rostros alargados u ovalados.

Nadia además lo lleva con flequillo para darle todavía un toqué más chic y 100% parisino. De hecho, cuenta la historia que este peinado se hizo popular en París, en los años 20, y desde entonces se extendió con éxito por todo el mundo, siendo el look preferido de la alta sociedad.

La actriz se atreve con el flequillo nirvana

Nadia también se atreve con el flequillo nirvana con el que pareceremos mucho más jóvenes. Es una de las tendencias en flequillos de este 2022 de la que os hablamos al principio de la temporada. Sobre este estilo, Pitu Sánchez, el peluquero en el que confían muchas celebridades nos contó que «acorta el rostro visualmente”, dándole un potente efecto rejuvenecedor. Además, según él: “Es la opción perfecta para experimentar por primera vez con tu flequillo”.

Por qué el Bob francés es perfecto para el cabello fino

Independientemente de que este corte favorezca a todo tipo de cabellos, la mujeres con melenas finas se verás especialmente guapas con él, tal y como confiesan los expertos. Es perfecto porque aporta volumen y, además para dar sensación de más cuerpo y densidad, siempre se pueden hacer capas dando lugar a una melena con más movimiento.

Otra de sus ventajas es que no necesita trabajarse demasiado, por lo tanto quedará perfecto con un toque desenfadado recién lavado. Al no tener que peinarlo mucho, no lo apelmazarás y lo llevarán siempre suelto. En resumen, si tienes mucho cabello, pide el bob francés con los bordes rectos. De lo contrario, elige algunas capas para agregar volumen.