Hace unos días nos dejaba con la boca abierta con su espectacular posado en bañador. Un minúsculo biquini rojo con el que Alejandra Rubio daba fe de un cuerpazo de escándalo, que maravilló a todos sus seguidores. La hija de Terelu Campos puede presumir de una buena genética, que su madre se ha encargado de decir en más de una ocasión con mucho humor que no la he heredado de ella, pero no solo de herencia se vive y ella también es de las que se cuida. Nos lo demuestra habitualmente con sus comidas sanas y ahora Alejandra Rubio lo ha vuelto a hacer con su batido preferido para estos días de verano.

Todo el año, pero ahora con el calor todavía más, nos encantan los licuados, que además de hidratarnos y refrescarnos, nos sacian y tienen muchas propiedades para la belleza de nuestra piel. El de Alejandra es el mejor para ello.

El batido de Alejandra Rubio, además de rico está lleno de propiedades

Nada más verlo se nos ha hecho la boca agua, porque el batido no puede ser más apetecible… Y muy fácil de hacer porque todos los ingredientes son habituales en cualquier cocina: 1 plátano, 8 fresas, arándanos, una pizca de cúrcuma, canela y leche de avena, todo a la batidora… y listo para tomar.

Alejandra ha elegido dos frutas que tienen un alto contenido en antioxidantes, que combaten los radicales libres, culpables de la oxidación celular, lo que convierten a los plátanos y las fresas en ideales para ayudar a una piel radiante y luminosa. También los arándanos, que entre otros beneficios, ayudan a estimular la síntesis del colágeno, una proteína que se va perdiendo con el paso de los años, pero que es esencial para la firmeza de nuestra piel.

Como la mayoría de las influencers que nos muestran sus hábitos alimenticios, Alejandra también ha cambiado la leche por la leche de avena. ¿Cuáles son sus beneficios? Pues que también contiene un gran contenido de antioxidantes, evita el envejecimiento prematuro de las células, es más digestiva y también funciona como un regulador del apetito, proporcionando sensación de saciedad y ayudando a reducir la retención de líquidos.