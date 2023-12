Definir la mirada puede ser un desafío para las mujeres de cabello muy rubio o pelirrojo. A menudo, la falta de contraste entre el tono claro del cabello y las pestañas puede hacer que los ojos se vean menos expresivos. Sin embargo, este dilema tiene solución, y la reciente elección de Anita Matamoros nos ofrece una pista valiosa. La joven influencer ha optado por una máscara de pestañas con pigmento extra negro con la que ha conseguido una mirada definida, con mucho volumen y densidad. Te contamos todos los detalles de su máscara de pestañas y te traemos una selección de otras 5 con pigmentos especialmente negros para las que sufren el mismo problema que la hija de Makoke y Kiko Matamoros.

Las mujeres de cabello claro a menudo se enfrentan al dilema de encontrar productos que realcen sus ojos de manera efectiva. Las pestañas, al ser naturalmente más claras, pueden pasar desapercibidas, disminuyendo la expresividad de la mirada. Es aquí donde una máscara de pestañas potente y súper negra puede marcar la diferencia. La instagramer, reconocida por su estilo único y juvenil y por ser una gran amante del maquillaje, ha compartido su última obsesión: la máscara 'Wonder Volume Thrill Seeker' de Rimmel London.

Busca máscaras de pestañas con un pigmento negro intenso como la de Anita Matamoros

Este producto promete no solo proporcionar mega volumen a las pestañas sino también una sensación ultra ligera, definiendo al máximo y proporcionando longitud que desafía la gravedad. Una fórmula cremosa, duradera y resistente a manchas y grumos durante todo el día, enriquecida con pantenol para unas pestañas más suaves, tersas y fuertes. Su aplicación hiper suave lo convierte en un aliado incluso para los ojos más sensibles. Tus pestañas no pasarán desapercibidas.

Para potenciar aún más el impacto de tus pestañas, considera rizarlas antes de aplicar la máscara. Esto abre considerablemente el ojo y le da ese aspecto felino a tu mirada. Además, si buscas un efecto más dramático, puedes aplicar una segunda capa de máscara de pestañas después de que la primera haya secado, asegurándote de no dejar grumos y haciendo movimientos en zigzag. No olvides también cuidar tus pestañas: aplicar aceites naturales como el de almendra o ricino antes de dormir puede ayudar a mantenerlas fuertes y saludables.

Aunque la elección de una máscara de pestañas de calidad es esencial, encontrar un desmaquillante específico es igualmente crucial. Utilizar un desmaquillante suave, especialmente diseñado para los ojos, ayuda a eliminar el producto de manera efectiva sin irritar la delicada piel alrededor. ¿Nuestros favoritos? Los desmaquillantes en aceite, son infalibles con las máscaras de pestañas más fuertes. Se recomienda aplicar el desmaquillante en un algodón y sostenerlo suavemente sobre los ojos cerrados durante unos segundos antes de limpiar. Este método ayuda a disolver el producto, facilitando su eliminación sin esfuerzo. ¿Quieres descubrir nuestra selección de máscaras de pestañas ideales para mujeres con pelo claro? Desliza para descubrir la galería.