En verano nuestro objetivo no es otro que se nos note la piel dorada y brillante, y las famosas tampoco escapan a este deseo. Ana Boyer es una de las mujeres que presume de bronceado natural durante todo el año, y no hay look que se ponga y pase desapercibido porque todos los colores le queda bien. Pero para conseguir este efecto, la hija de Isabel Preysler ha revelado que usa dos productos que le ayudan a potenciar su moreno, y los hemos fichados antes de que se agoten.

"Mis imprescindibles este verano para una piel sana y un broceado perfecto: Cacao Sense + Piel Canela SPF30 de la marca E’lifexir", afirma la hermana de Tamara Falcó desde la piscina del impresionante hogar de su madre, Isabel Preysler. Se trata de dos productos de belleza que están especialmente formulados para preparar tu piel de cara al verano, y conseguir ese moreno que tanto nos gusta. Ana las ha probado y está encantada. ¡Vamos a descubrir sus bonanzas!

Tal y como revela Ana Boyer, el primer paso para un bronceado bonito es la exfoliación

Dos nuevos productos han llegado al neceser de verano de Ana Boyer y prometen convertirse en nuestros grandes aliados para lucir una piel bronceada durante más tiempo, y sin necesidad de pasar mucha horas bajo el sol. Y es que de cosméticos de belleza sabe mucho la esposa de Fernando Verdasco. De hecho, aunque pueda parecer que la socialité solo usa tratamientos carísimos, tenemos que decirte que esta vez nos ha recomendados dos opciones que están al alcance de todos los bolsillos. Además los tienes a un solo click en Amazon, y lo mejor de todo, están rebajados.

El primero, conocido como 'Cacao Sense', es un exfoliante corporal con extracto de cacao que le ayuda a regenerar la piel gracias a su alto contenido en proteínas y vitaminas, a la vez que consigue eliminar grasas y reafirmar tu piel, porque cuenta con extracto de café verde que es un potente quemagrasas natural. Además, está formulado con microesferas de coco de la Polinesia Francesa que son imprescindibles para oxigenar la piel y darle luminosidad. "Este producto lo uso en la ducha para que mi piel se vea uniforme, suave y con mucha luz", nos cuenta Ana.

¿Su precio? Con el descuento se queda en 10,99 euros, frente a los 17,20 que cuesta habitualmente.

Y que no falte una crema potenciadora del bronceado

Después de preparar su piel, Ana se aplica 'Piel Canela' para intensificar su tono dorado, proteger tu piel de las radiaciones solares y nutrirla profundamente. Esta es una crema potenciadora del bronceado, que mejora la producción de melanina y nutre la piel en profundidad para lucir rápidamente un bronceado natural, intenso y duradero. Con la oferta que hemos encontrado solo cuesta 19,95 euros. "Me lo aplico antes y Durante la toma del solo", revela, y según cuenta "tiene efecto antioxidante, es resistente al agua y biodegradable en medio marino".

Lo cierto es que para presumir de un moreno sano no hay milagros, pero sí productos que nos pueden echar una mano. Algo tendrán estos cosméticos cuando casi todos los comentarios de usuarios son positivos.