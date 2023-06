¿Todavía no tenéis el neceser de verano preparado? Sabemos que las que sois veganas o vegetarianas agradecéis usar productos cruelty free o que no hayan sido testados en animales. No es nada fácil encontrarlos y lo mejor es ir a tiro hecho. Por desgracia, no hay la misma variedad de productores que podemos encontrar en protectores solares tradicionales, pero cada día las firmas de belleza están incluyendo poco a poco la etiqueta ‘vegan’ en todos sus colecciones. Hoy, te traemos una selección de protectores solares veganos de calidad excelente con los que os facilitaremos la búsqueda.

Aunque en España este tipo de productos están todavía introduciéndose poco a poco en las droguerías, Marruecos, India, Norteamérica y Reino Unido y algunas capitales europeas están más concienciadas con el sufrimiento animal. Algunos de estos encabezan en las listas de los países con más veganos en su población. No obstante, ya hay muchas firmas que se están ‘poniendo las pilas’ a la hora de contemplar el veganismo como un nicho de mercado más que rentable, pues cada día son más las que optan por productos de origen natural, o sintético, pero que no afectan a animales en el proceso de creación, ni en los test.

Por supuesto, esta forma de vida no se limita a la alimentación, sino que es extrapolable a los cosméticos, los tejidos de la ropa e, incluso, a productos para el hogar.

Las claves para elegir un buen protector solar vegano este verano

¿Qué tiene que tener un buen protector solar vegano? Es indispensable, naturalmente, que de entre los ingredientes nos encontremos ninguno sea de origen animal. Para ello podemos fijarnos en que los productos incluyan el sello de organizaciones como PETA o Leaping Bunny. Sin embargo, el sello 'vegan' no implica que no se haya testado en animales, por lo que lo ideal es que incluya las dos etiquetas. En segundo lugar, que la protección contra los rayos UVB y UVA sea segura y no incluya parabenos, ftalatos o filtros químicos demasiado agresivos para la piel. Por último, si los envases son biodegradables o respetuosos con el medioambiente, mejor que mejor, aunque no todos los ofertan.

