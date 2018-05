YA A LA VENTA ESPECIAL BODAS ESTILO Y VIDA

¿Por qué nos casamos? ¿Por qué se casaban nuestras abuelas y también probablemente lo harán nuestras hijas? Muy fácil: por la ilusión enorme de crear un proyecto de vida común, a vistas de futuro, cimentado en el amor. Y qué mejor manera de empezar ese viaje que disfrutando de organizar el que será uno de los (dos, tres, cuatro o 20…) días más inolvidables de tu vida. Sueña con un vestido, con ponerte guapa, con estar resplandeciente. Crea el escenario, date el capricho, disfruta con los que están y recuerda qué felices serían también los que no están… Y si una vez te casaste y no fue para siempre, piensa en que todos tenemos la puerta abierta a una segunda (tercera…) oportunidad. ¿O no?