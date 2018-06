“Al principio no me gustó, después se me incrustó en el hipotálamo durante tres días y ahora la canto yo”. Esto es lo que piensa Willy Bárcenas de ‘Tu canción’, el himno que llevamos este año al Festival de eurovisión en representación de España y que fue interpretado por Alfred y Amaia. Ahora, el hijo del extesorero del Partido Popular es quien entona esta melodía, aunque haciendo arreglos con su propia guitarra, como así ha mostrado en sus perfiles públicos.

El boom mediático de ‘Operación Triunfo’ llegó a los hogares de toda España de forma dispar. Unos lo cogieron con agrado desde el principio, mientras que otros se resistieron más a los cantos de sirena, pero finalmente no se pudieron resistir a acercarse a sus protagonistas. Esto es lo que confiesa Willy Bárcenas, vocalista del afamado grupo ‘Taburete’, que parece vivir ajeno al drama de su familia con la justicia.

La semana pasada, Willy Bárcenas acudió al auxilio de su madre, Rosalía Iglesias, a la cárcel en la que había ingresado. Lo hacía con la firme intención de sacarla de allí, donde ingresó bajo la condena de 15 años tras el pago de los 200.000 euros que pesaban sobre ella como fianza. Ahora, parece el cantante está más tranquilo, a pesar de que su padre no ha corrido la misma suerte y sigue entre rejas.

Lo hace mostrando lo que mejor sabe hacer: cantar y disfrutar de la música. Eso sí, lo que ha sorprendido a propios y extraños no ha sido en sí que siga adelante con su carrera musical ajeno a los problemas de los suyos, sino que lo haga con ‘Tu canción’, el tema que nos hizo conseguir el puesto 23 en el Festival de Eurovisión.