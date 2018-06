Volver a empezar después de una separación

Las vacaciones, por cortas que sean, aumentan el número de separaciones y divorcios. Aprende a controlar la situación.



1- Acepta la nueva situación. Posiblemente esto te lleve un tiempo. Puede existir dolor por lo ocurrido o esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Te aconsejo que lleves a cabo un diario emocional en el que escribas todos los días qué emoción sientes (tristeza, miedo…), identifica dónde la sientes, y detalla cómo la estás expresando.

2- Zanja temas pendientes. Ponte una lista de tareas para dar por finalizada esta relación. Alguna dependerá de terceras personas, pero finaliza todos los asuntos burocráticos que estén en tu mano. Así podrás crear nuevos planes para tu nueva vida.

3- Aprende de los errores cometidos Identifica de qué eres responsable para que tu relación no haya funcionado. Esto te permitirá aprender de ti mismo.



4- Despídete agradeciendo Para despedirte de esta etapa es importante que des las gracias de todo lo que te ha aportado esta relación y esta separación. Escribir una carta dando las gracias te ayudará a despedirte de tu anterior vida.

SI TIENES HIJOS, PIENSA PRIMERO EN ELLOS

✱ Ellos son lo más importante. No en el tuyo propio. Con lo que sé sincero/a de lo que está ocurriendo para que no se sientan engañados. Y crea un consenso en todo lo referente a los menores, para que sufran lo menos posible la separación. Recuerda que ellos no tienen ninguna culpa y no deben sufrir las consecuencias.