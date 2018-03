Trucos para evitar dolores y sentirte mucho mejor

Con la vuelta al trabajo necesitas un aporte extra de energía, bienestar y juventud. La mayoría de la gente se alimenta mal de manera habitual: por las prisas del día a día, por costumbres, por el estrés o por simple desconocimiento. Si se siguen unas sencillas recomendaciones nutricionales y algunos cambios en el estilo de vida, además de fortalecer la función inmune del organismo, lograrás mejorar la sensación de bienestar general y aumentar los niveles de energía de forma natural.

La energía es el combustible que necesita tu cuerpo para crecer, desarrollarse y funcionar correctamente.

Migrañas

Relájate. La relajación es básica y, muchas veces, la clave para hacer desaparecer las migrañas. Túmbate o prueba a escuchar música, y si lo haces a oscuras mucho mejor. Liberarás estrés.

¿Agua o café? No te excedas con el consumo de café, puesto que la cafeína puede provocar jaquecas reiteradas. Lo mejor es no tomar más de 200 gr. diarios de café. A cambio, aumenta la ingesta de agua, la deshidratación reduce el flujo sanguíneo al cerebro desencadenando el dolor. Muchas veces, el dolor y la pesadez de cabeza

es simplemente pura deshidratación.

Toma más verduras y frutos secos. Consume a diario alimentos ricos en magnesio, ya que la ausencia de este mineral puede inducir a que tengamos migrañas. Las verduras de hoja verde, acelgas o espinacas; o los frutos secos, como el anacardo o la almendra son ideales para reducir este malestar.

Espalda

Cuida la postura. Intenta mantener una postura correcta al sentarte, situando las articulaciones de la rodilla, cadera, codos en 90ºC. Además opta por asientos ergonómicos, con el tiempo evitarás posibles efectos adversos en la espalda.

Respira bien. ¿Eres propensa a las contracturas? Una respiración basada en inspiraciones y espiraciones profundas ayudarán a que tus músculos se relajen y no se creen esas molestas lesiones.

Vete a nadar siempre que puedas. El ejercicio físico tonifica los músculos responsables de la estabilidad de la espalda, sobretodo la natación y los abdominales. Por el contrario evita deportes de impacto.

Colchón. Mejor invertir en un buen colchón que no consumir pastillas para dormir. Un buen descanso evitará que la espalda se resienta. Decántate por un colchón que no sea ni muy rígido ni muy blando.

Pies y pantorrillas

Usa plantillas. Coloca plantillas de silicona o almohadillas en la parte delantera del zapato si eres de las adictas al tacón. No vendrá mal acolchar especialmente esta zona, ya que en ella se ejerce más presión al recaer el peso de nuestro cuerpo. También puedes optar por los tacones de plataforma, el alza delantera ayudará a caminar mejor y tendrás mucha más estabilidad.

Tu número. Si te pones un número más de la cuenta el pie se irá hacía adelante, ejercerá presión y a la vez dolor. De la misma manera, si escoges un número más pequeño, las rozaduras provocarán importantes ampollas. Elige el tuyo y ten en cuenta que venga con sujeción, por ejemplo una pulsera en el tobillo.

Altura y anchura. Apuesta por una altura media, de entre 4 y 6 cms. como máximo, el dolor será menor al disminuir la curvatura a la que se somete el pie. Además, el tacón ancho siempre resulta más estable y cómodo.

Menstruales

Consume albahaca y canela. Prueba a incluir a modo de especia albahaca en las comidas, contiene ácido caféico, que alivia los dolores menstruales. O si lo prefieres hazte una infusión, pon a hervir un litro de agua y añade dos cucharadas de albahaca. Deja enfriar y toma medio vaso cada media hora. Aunque si lo prefieres, puedes optar también por la canela, rocíala en tus postres o tómala en infusión, verás cómo mejoras gracias a su acción analgésica, antiespasmódica y antiinflamatoria que ayuda a relajar los músculos.

Calor. Reduce los espasmos musculares poniendo en el abdomen paños tibios o una bolsa térmica. El calor puede aumentar el flujo.

Come algo cada 4 horas. Intenta comer poca cantidad, pero con una frecuencia de cada 4 horas. Además, apuesta por alimentos ricos en carbohidratos complejos, como los ereales que te ayudarán a mantenerte enérgica.

Dolor de garganta

Haz gárgaras. Añade media cucharada de sal en un vaso de agua tibia, después da un sorbo y haz gárgaras durante medio minuto. Pero no lo hagas más de tres veces al día. La sal absorberá el agua de las células de la membrana mucosa que están inflamadas.

Sopas. Consumir una sopa calentita es muy eficaz para aliviar los dolores de garganta. La de pollo y las vegetales son las más recomendadas, mientras que la de tomate se desaconseja por ser ácida, al igual que las que contienen lácteos por aumentar la mucosidad.

Miel. Toma una o dos cucharadas de miel dejando que repose en la parte posterior de la boca. Este conocido antiséptico logrará destruir los microbios que causan las infecciones.

La naturaleza, un verdadero botiquín

No son medicamentos, pero plantas y frutos naturales, tomados en forma ce cápsulas o en tisanas calientes y zumos, pueden aliviar muchas pequeñas molestias. El limón es bueno para la garganta, la onagra lo es para los dolores menstruales, los arándanos actúan eficazmente previniendo infecciones del tracto urinario, el gingseng evita las anemias y el aloe vera cuida tu piel. Eso, entre otros centenares de plantas.

l Y cuidado. Debes asesorarte siempre en la farmacia sobre su uso correcto, para que lo tomes o lo apliques con tino, y no sufras posibles efectos adversos.