Zeus Tous se ha convertido en el gran protagonista de la última semana en 'GH VIP 8' después de haberse gastado 25.000 euros en darle una vida extra a Susana Bianca. La modelo regresaba a la casa de Guadalix después de haber sido expulsada por la audiencia y lo hacía con muchas ganas de dar un vuelco a su concurso. Ahora, la relación entre los dos concursantes está en el punto de mira. Tanto que ha salido a la luz que ambos ya se conocían antes de entrar al reality de Telecinco.

Que cosas de la vida no?

Susana y Zeus se conocen hace 10 años, que raro eso de que no se conocen y surja el amor repentinamente.

Zeus Tous y Susana Bianca ya se conocían. Hay que remontarse a 2012, añoen el que el hijo de Sara Montiel acudía a un evento. Entonces, posaba en un photocall acompañado por dos azafatas, siendo una de ellas la canaria. La imágenes que han corrido como la pólvora por las redes sociales han provocado que muchos hayan lanzado sus teorías sobre un posible montaje para dar que hablar dentro de la casa. En concreto, hay varios internautas que creen que ella sí recordaba quién era él y por eso se acercó más dentro de Guadalix.

No obstante, parece ser que solo son teorías conspiranoicas. La otra azafata que estaba en el citado evento hablaba con Amor Romeira en 'Fiesta' y reconocía que en aquel momento no sabían quién era Zeus. Es más, ni recordaba que había coincidido con el hijo de Sara Montiel en aquel trabajo. Esto coincide también con varios comentarios de otros internautas, quienes piensan que es imposible que la modelo recordara más de diez año después que había conocido al hijo de Sara Montiel.

Susana Bianca tiene muy claro sus sentimientos hacia Zeus Tous

Susana Bianca salía de Guadalix y llegaba al plató de 'GH VIP 8' tras ser la más votada por la audiencia para ser expulsada. En su encuentro con Marta Finch, se sinceraba sobre su relación con Zeus. "Yo nunca le he engañado, siempre he sido sincera. Él siempre ha sabido todo porque le he dicho en todo momento lo que he sentido. Pero esta semana sabiendo que podía irme me he dado cuenta de lo que siento por él y es un hombre maravilloso y estaré apoyándole desde fuera", explicaba. Por otro lado, la modelo canaria no confirmaba que estuviese enamorada porque consideraba que era "una palabra muy fuerte para decirla". Después, el hijo de Sara Montiel se gastaba 25.000 euros en una vida extra para repescarla.

Zeus habla de la relación que tenía con su madre, Sara Montiel

Zeus Tous ha abierto su corazón dentro de Guadalix y ha hablado alto y claro sobre la relación que tuvo con sus padres."Por lo que he vivido siempre he sentido más afinidad con mi padre y eso que solo he vivido ocho años. Lo que sentí nunca lo he dejado de sentir y ese amor nunca lo perderé", recordaba. Sobre su relación con Sara Montiel, Zeus echa la vista atrás y rememora que le tenía "mucho afecto", aunque era diferente al vínculo que tenía con su padre. "Mi madre viajaba mucho. Ella vivía de otra manera, la veía pero era diferente. Los he querido a los dos, pero era más especial con mi padre y no por ello soy peor hijo", admitía.