Ya lo había anunciado Telecinco: la gala de este jueves de 'Gran Hermano VIP' no iba a dejar a nadie indiferente. Y así ha sido. Tocaba doble expulsión, lo que suponía poner patas arriba la tranquilidad entrecomillada de la casa de Guadalix. Marta Flich anunciaba a bombo y platillo nada más entrar en plató que la noche iba a ser intensa. Finalmente, la presentadora del 'reality' anunciaba el nombre de la primera expulsada por la audiencia. Susana Bianca recibía la noticia entre lloros, muy afectada por tener que dejar el lado de Zeus Montiel, con el que ya ha protagonizado su primer y apasionado beso. La joven dejaba el programa. Pero, como sucede en 'GH VIP', no estaba todo dicho.

Zeus se derrumba ante Susana: "Te quiero con toda mi vida, de verdad"

Susana Bianca y el hijo de Sara Montiel están protagonizando uno de los idilios más románticos de esta edición de 'Gran Hermano VIP'. "Es lo más bonito que me ha pasado en años", se sinceraba Zeus nada más conocer la salida de su chica, visiblemente afectado. La pareja llevaba casi desde el comienzo de 'GH VIP' con un tonteo evidente que dejaba entrever que lo suyo era más que una amistad. Sus continuos acercamientos dieron paso a una conversación íntima en la que ambos reconocieron sentir "cosas" por el otro. Y el resto es historia.

Desde que se aventuraron a dar el paso de dar rienda suelta a su amor, Zeus y Susana no se han separado ni un momento. Hasta este jueves, cuando la modelo canaria debía decir adiós al concurso y a su incipiente relación. "Te quiero un montonazo. Siempre estaré contigo. Te quiero mucho. Te quiero con toda mi vida, de verdad", le decía el cantante antes de despedirse de ella. una vez se ha enterado de su expulsión, el concursante se venía abajo. Pero, como todo buen concurso (y Telecinco sabe de eso) no no todo estaba dicho.

"Enamorado es una palabra muy fuerte para decirla", se sinceraba Susana Bianca

Susana Bianca ha llegado al plató de 'Gran Hermano' sin saber que tenía un as bajo la manga. Antes de informarla sobre la posibilidad de volver a la casa, Marta Flich ha querido indagar en su relación con Zeus. "Yo nunca le he engañado, siempre he sido sincera. Él siempre ha sabido todo porque le he dicho en todo momento lo que he sentido. Pero esta semana sabiendo que podía irme me he dado cuenta de lo que siento por él y es un hombre maravilloso y estaré apoyándole desde fuera", ha comenzado diciendo. Sobre la profundidad de los sentimientos que profesa al hijo de Sara Montiel, la modelo ha sido muy franca. "Enamorada es una palabra muy fuerte para decirla", se sinceraba.

Finalmente, Marta Flich le ha informado de que contaba con la vida extra. Es decir, la posibilidad de dejar en manos de uno de sus compañeros la posibilidad de volver a entrar a 'Gran Hermano VIP'. Susana no lo ha dudado ni un momento y ha escogido a Zeus. Este, demostrando que para él volver a tener a su chica en la casa es más importante que ver reducido el premio final en 25.000 euros, ha tomado una drástica decisión. "Ha triunfado el amor", sentenciaba la presentadora tras escucharle decir que, sin lugar a dudas, salvaba a Susana. El reencuentro de la pareja ha sido épico.