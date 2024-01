Los 'zascas' de Sofía Vergara a Pablo Motos que le han dejado sin palabras

Haciendo gala de su particular sentido del humor, Sofía Vergara ha dejado sin palabras a Pablo Motos con sus continuos 'zascas' durante su entrevista en 'El Hormiguero'. "Eso te pasa por mentiroso", le ha dicho al comienzo del programa cuando el presentador afirmó haber visto, 'Griselda', la nueva serie de la colombiana, y ella ha confirmado que no era cierto...

Este lunes 8 de enero 'El Hormiguero' ha regresado con fuerza con su primera invitada para dar la bienvenida al 2024: Sofía Vergara. La actriz colombiana visitaba el plató del programa de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto profesional, la serie 'Griselda', basada en la fascinante historia de la narcotraficante Griselda Blanco, firmada por los creadores de 'Narcos'.

Muy lejos del registro que la lanzó a la fama, el papel de Gloria en 'Modern Family', Sofía Vergara interpreta a Griselda Blanco, narcotraficante que operó en Miami desde finales de los años 70. Según el presentador, la serie que se estrena en Netflix el próximo 25 de enero, "va a ser un pelotazo mundial". Ante su afirmación, Sofía Vergara le preguntó si ya la había visto a lo que Pablo Motos le respondió que sí, aunque ella le dijo claramente que no se creía "el cuento" de que había visto la serie completa.

Sofía Vergara a Pablo Motos: "Eso te pasa por mentiroso"

Y, nada más comenzar la entrevista, Pablo Motos terminó dándole la razón sin pretenderlo al confundir el apellido de la protagonista. Motos ha intentado presumir al explicar cómo Griselda se vende directamente con la primera frase del primer capítulo. "Pablo Escobar: 'El único hombre al que yo he tenido miedo es una mujer, Griselda Marcos", decía el presentador. "Bueno, realmente ella no se llama Griselda Marcos. Se llama Griselda Blanco", le corregía su invitada, añadiendo su primer 'zasca' de la noche: "sabía que te iba a coger... Eso te pasa por mentiroso".

Respecto a la serie, Sofía Vergara ha confesado el gran reto que ha supuesto para ella el cambio de registro de interpretar a Griselda Blanco. "Nunca había actuado en español, ni interpretado nada de drama. Yo del set de 'Modern Family' me iba a mi casa feliz de la vida. Pero en 'Griselda' tenía que matar, meter coca, aprender a fumar, llevar una nariz de plástico, unos dientes, una peluca... O sea, todo era una pesadilla", ha explicado.

"Me ha hecho la entrevista entera", le respondía Pablo Motos. A lo que su invitaba respondía con otro irónico comentario que dejaba al presentador sin palabras: "Haz preguntas más precisas si no quieres que te conteste genéricamente". Siguiendo los consejos de su invitada, le pidió que explicara por qué siendo su personaje tan diabólico, resulta fascinante hasta el punto de que el espectador es capaz de empatizar con ella. "Esa era una de las cosas que me preocupaba como actriz. Quería que la gente quisiera a Griselda... Siempre me la imaginaba como Tony Soprano", respondió la actriz.

En otro momento de la entrevista, Sofía Vergara volvió a demostrar su sentido del humor cuando Pablo Motos le pidió que repitiera su pronunciación de 'Modern Family'. "¿Me sale mal? ¿Hablas mejor que yo?", le contestaba su invitada, dejándole sorprendido con sus comentarios... "¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?"... "Estoy empezando a sudar por la espalda con esta conversación", admitió Pablo Motos.