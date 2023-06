Los zascas entre Pablo Motos y Pedro Sánchez en ‘El Hormiguero’

El 23 de julio se celebran elecciones generales en España. Es por ello que los diferentes candidatos a Presidente del Gobierno hacen diferentes apariciones en televisión. Este martes 27 de junio Pedro Sánchez acudía al plató de 'El Hormiguero' para someterse a las preguntas de Pablo Motos y las hormigas. Las indirectas y zascas iban y venían en dos direcciones, del presentador al presidente y viceversa. Ninguno se quedó con ganas de decirle al contrario qué pensaba en determinados temas.

Nada más se sentó el candidato del PSOE ya comenzaron. "Hoy cumples 1879 programas en la cadena Pablo, justo el año en que se fundó el partido", le recordaba. Algo que le volvía a recordar cuando le preguntaban por la gira de medios que recién están empezando. El hecho de que las elecciones estén situadas en plena temporada estival también tuvo su análisis. "¿No cree que esto puede alterar el resultado?", cuestionó Pablo Motos. Recibió, ante esto, otra pregunta como respuesta: "En absoluto, ¿Cuántas veces habéis criticado a los políticos por no asumir sus resultados electorales?".

El papel de los medios, entre las cuestiones que trataron Pablo Motos y Pedro Sánchez en 'El Hormiguero'

"Usted ha dicho que veremos programas de máxima audiencia de televisión pontificar e insultar sin derecho a réplica", expuso Pablo Motos sobre la mesa de 'El Hormiguero'. Solo le dio dos opciones, o ellos y 'Supervivientes', y el segundo no podría ser. Quiso preguntarle a Pedro Sánchez si se estaba refiriendo a ellos, por descarte. "Deliberadamente no voy a señalar. Soy presidente. Se ha hinchado una burbuja, la del sanchismo, un monstruo de 7 cabezas, para no hablar de lo que hemos hecho en estos años". Sobre las últimas decisiones o unos hipotéticos resultados poco favorecedores y preguntarle si podría ser él el problema, el Presidente lo tiene claro: "He rectificado, he tomado decisiones diferentes, pero el resultado es que hoy, por ejemplo, hay una mayor tranquilidad en Cataluña y la primera fuerza allí es constitucionalista".

La ley del "solo sí es sí", con las consiguientes rebajas de condenas, reconoció, para sorpresa de muchos, que se han producido errores que se están subsanando. Las encuestas electorales tuvieron también su chascarrillo particular. Después de que el candidato del PSOE afirmara que ganaría las elecciones, "vamos a ser primera fuerza política", el rostro de Antena 3 le preguntó en tono jocoso si "¿no sé lo habrá dicho Tezanos?". Pablo Motos le reconocía a Pedro Sánchez, después de todo esto, que no se situaba en ningún lugar del espectro político después de recibir visitas de este calibre en el plató. "No voté en las anteriores porque estaba entrevistando a candidatos, no voté en conciencia", expuso. Una situación que piensa repetir este mismo año: "No voy a votar esta vez porque no quiero entrevistar y luego votar".