El colaborador ha cargado contra la periodista por mofarse de las lágrimas de Chelo tras ser acusada de morosa en ‘Sálvame’.

Un día después de que Chelo García Cortés estallara en llanto en ‘Sálvame’, agobiada tras ser acusada de ser morosa, Kiko Matamoros ha criticado duramente a Lydia Lozano por la actitud que tuvo con su compañera cuando estalló en llanto en pleno directo.

La crisis de nervios de Chelo tuvo lugar el pasado jueves en el plató del programa. Un cobrador del frac la perseguía para reclamarle una deuda de 2,50 euros que debía al restaurante La Muralla, próximo a la sede de Telecinco, donde suelen comer muchos empleados de Mediaset. «Yo no debo ese dinero», aclaraba la colaboradora. «Pagué con mi cheque de comida y me marché». Pero la insistencia del cobrador y el hecho de tenerlo a su lado durante toda la emisión del programa acabó haciéndole perder los nervios. La gallega explotaba, harta de la tensión que le suponía la sospecha de que debe dinero a alguien.

«No me merezco el sofocón que me estoy llevando esta tarde. Me siento avergonzada. Me parece un bochorno cundo encima no lo debo», se quejaba Chelo. «Llevo toda la tarde con este tema. ¡Ya está bien, ya no puedo más! No me merezco el bochorno de esta tarde. Os dejo cinco euros, pero no voy a La Muralla. ¿Queríais verme hecha polvo, llorando? ¡Pues ya lo estoy!», exclamaba, incapaz de reprimir las lágrimas. «¡Dejadme en paz, que ya no puedo más! Por favor. ¡Ya está bien! Llevo desde la una del mediodía con esta historia. No soy un muñeco. ¿Sabes lo que es que todo un programa te estén poniendo como morosa? Me duele que piensen que me voy de un sitio sin pagar. ¿Tú te crees que por dos euros voy a quedar mal con unos señores que están trabajando? Se me está acusando de deber dos euros y medio», insistía.

La reprimenda de Kiko Matamoros a Lydia Lozano

Esta tarde, Chelo ha asegurado sentirse «relajada y tranquila» después del mal rato del jueves. Kiko Matamoros le ha echado en cara no haberse tomado la anécdota con sentido del humor. «Era una broma y que no hayas sabido interpretar que lo era no dice mucho a tu favor. Se veía que era todo una broma y podías haber jugado con ello», le decía a la periodista. Ésta insistía en que había pasado un mal trago y confesaba: «Me dolió mucho la actitud de algunos compañeros. Ayer hubo momentos en los que no me sentí del todo respaldada. Sentía vergüenza, no que se reían de mí». Entonces, Matamoros le daba la razón. Cree que algunos de sus colegas, como Lydia Lozano, no se comportaron de la mejor manera. «Vi el programa desde casa y vi imágenes de algunos compañeros… Se oían tus carcajadas, Lydia, que hacían daño».

Matamoros ha recriminado a Lydia Lozano que se riera de Chelo cuando ella ha llorado tantas veces en plató sin que nadie a su alrededor hiciera mofa de ello. «Cuando tú lloras llora todo el mundo y todo el mundo te respeta. Y a muchos nos pueden parecer ridículos tus llantos muchas veces», le espetaba. Lydia justificaba así el motivo de su risa: «Me reí mucho porque hubo un momento que el cobrador dijo: ‘Quiero cobrar porque me quiero cobrar mi comisión. Quizás tenía que haber actuado de otra manera».

